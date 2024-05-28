Стали известны подробности нападения на польского солдата на границе с Беларусью 3 28.05.2024, 16:47

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Инцидент попал на видео.

Стали известны подробности нападения на польского солдата на границе с Беларусью. На военнослужащего напал мигрант с ножом. Ранение серьезное, но его жизни уже ничто не угрожает.

Как сообщает strazgraniczna.pl, пока раненому оказывала первую помощь пограничница, мигранты продолжали вести себя агрессивно — бросали через забор в них ветки деревьев и палки. Вскоре появилась помощь, и военные прикрыли раненого щитами и автомобилями, а после его эвакуировали.

Происшествие случилось раицей 28 мая в районе Дубич Церкевных. Со стороны Беларуси была группа из 50 мигрантов — они бросали в польские патрули камни и ветки деревьев.

В районе Беловежи в пограничника попала разбитая бутылка. Он получил травмы лица и был госпитализирован.

В другом случае для нападения на военнослужащего было использовано «копье» — нож, прикрепленный к палке. Мигрант ранил его в плечо. Офицер забрал это «копье». В больнице ему оказали медицинскую помощь.