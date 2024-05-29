«С Лукашенко нужно говорить на языке Маргарет Тэтчер» 4 29.05.2024, 14:08

3,130

Маргарет Тэтчер

Европа может заставить терпеть убытки белорусский режим, Китай и Россию.

Еще до окончания нынешний май стал рекордным с начала миграционного кризиса месяцем по активности иностранцев, которые стремятся незаконно пересечь границу Евросоюза со стороны Беларуси. С чем связана эта эскалация?

Об этом сайт Charter97.org поговорил с политологом Дмитрием Болкунцом:

— Думаю, что тут есть несколько причин. Одна из них — тестирование со стороны режимов Лукашенко и Путина внешней границы Евросоюза. Они пытаются посмотреть реакцию. Во-вторых — это месть со стороны Лукашенко за политику Варшавы и ЕС, ведь его никто не признает. В-третьих, после парламентских выборов в Польше, которые прошли осенью 2023 года, Лукашенко рассчитывал, что с ним кто-то начнет диалог. Не дождавшись этого, он решил повысить ставки в игре, надеясь, что ему кто-нибудь позвонит и предложит какую-то сделку. Полагаю, что это основные причины.

Очевидно, что этот миграционный кризис — рукотворный. Основную роль в нем играет Кремль. Ведь Путину выгодно, чтобы ситуация на границе отвлекла Европу от войны в Украине.

В этой ситуации, как мне видится, Польша и ЕС имеют сильные возможности, чтобы принудить Лукашенко прекратить цирк и гибридные провокации. Это все решается простым и эффективным механизмом, для которого у польского правительства должны быть политические намерения.

Я имею в виду временную остановку всех грузовых поездов и фур, которые движутся из Беларуси в ЕС. Те издержки, которые понесут европейские компании, — мизерные. Очень большие убытки понесет именно Лукашенко, Китай и Россия. Для реализации этой стратегии Европа должна иметь жесткую волю. Этим инструментом можно добиться освобождения абсолютно всех политзаключенных.

Вчера группа активистов передала премьер-министру и министру иностранных дел Польши, через посольства — президенту Франции и канцлеру Германии, призыв выставить Лукашенко ультиматум. Также были собраны подписи нобелевских лауреатов в поддержку этой инициативы. Это единственная мера, которая может принудить Лукашенко прекратить делать то, что он делает.

— Нелегалы перешли к атакам. Ножом был ранен польский пограничник. В Польше говорят о диверсиях и поджогах, в которых участвуют белорусы. Какова роль режима Лукашенко во всем этом?

— Если есть доказательства, что за поджогами стоят белорусские спецслужбы и российский режим, то это спланированные акции по дестабилизации ситуации в этих странах — расшатать политическую и социальную ситуацию, и это будет продолжаться до тех пор, пока у власти будут находиться маньяки. С ними нельзя разговаривать на языке дипломатии.

Если Лукашенко достал дубинку — ему нужно дать по голове. Однако нужна политическая воля со стороны европейских стран. Мне кажется, что цивилизованный мир, в частности — Европейский союз, не может просто сидеть и наблюдать за тем, что происходит в Беларуси, более того — наращивать торговлю, что видно из статистики. Мне кажется, что эти пустые письма с озабоченностью, которые выпускают европейские политики, вызывают лишь улыбку и смех у Лукашенко. С ним нужно говорить на языке Маргарет Тетчер, не давая никакой слабины.

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях Facebook

YouTube

X.com

vkontakte

ok.ru

Instagram

RSS

Telegram