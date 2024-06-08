Топ-5 лучших европейских автомобилей для покупателей со скромным бюджетом 1 8.06.2024, 14:14

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Качество за разумные деньги.

Европейские автомобили давно стали синонимом роскоши, элегантности и стиля. Такие бренды, как Lamborghini, Porsche, BMW и Mercedes и т.д. известны во всем мире своими премиальными материалами, изысканным дизайном и мощными двигателями.

Однако большинство моделей популярных автопроизводителей также имеют достаточно высокую цену, которую может оплатить не каждый. Поэтому Yahoo Finance поделились подборкой лучших европейских бюджетных автомобилей.

Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta – это небольшой автомобиль, который обеспечивает превосходную экономию топлива, безопасность, комфорт и стиль. Кроме того, автомобиль, как и сам бренд, считается достаточно надежным.

1,5-литровый двигатель с турбонаддувом обеспечивает 158 лошадиных сил. Кроме того, Jetta предлагает вместительный багажник, понятную информационно развлекательную систему и технологии помощи водителю.

Volkswagen Golf

Volkswagen Golf стоит немного дороже чем Jetta, но в целом он остается достаточно доступным транспортным средством. Автомобиль известен своим практичным дизайном, топливной эффективностью и универсальностью.

Его компактные размеры делают его маневровым в городских условиях, а просторный салон обеспечивает достаточное количество места для пассажиров и багажа.

Fiat 500

Fiat 500 – это культовый итальянский классический автомобиль. Его производство было прекращено в 2019 году, но вы и сегодня можете найти вариант в хорошем состоянии.

Это довольно рентабельная модель благодаря экономии топлива и низким требованиям к обслуживанию. Также она проста, надежна, удобна и достаточно безопасна.

Volvo XC40

Volvo XC40 – это шведский компактный внедорожник. Он известен своим скандинавским дизайном и сочетает элегантность с практичностью, предлагая комфортную езду и множество функций безопасности.

Несмотря на то, что автомобиль имеет передовые системы помощи водителю, XC40 предлагает хорошую цену по сравнению с другими роскошными внедорожниками.

Mini Cooper

MINI Cooper – это интересный и компактный автомобиль, который обеспечит уникальное впечатление от вождения. Он быстрый, экономный и не требует слишком много обслуживания.