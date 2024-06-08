Лузеры во всем 8.06.2024, 16:24

4,564

Путин с Лавровым снова опозорились на весь мир.

Поразительные новости приходят с Ближнего Востока во дни, когда усталая дипломатическая лошадь неспешно пылит стёртыми копытами по африканской жаре с Жеребцом на шее, пишет «СерпомПо».

Израильская армия объявила об освобождении четырёх заложников и среди них россиянин Андрей Козлов.

Что?! Где же была дружба Путина, Лаврова, их «дипломатии» с ХАМАС? Это что за дружба такая, которая более чем за восемь месяцев не позволила вытащить россиянина Козлова из лап друзей-террористов?

Какими чудаками надо быть, чтобы, водя шашни с ХАМАС, подвергаясь за это критике в стране, не суметь обернуть эту свою дружбу в элементарное – спасение российского гражданина?

Путинская «система» - это законченная бесконтрольность, безответственность и безнаказанность правителя и его порученцев перед гражданами.

Посмотрите, как администрация Джо Байдена вынуждена публично объясняться, что она делает для освобождения Уилана и Гершковича. И сравните с деятельностью Путина и Лаврова.