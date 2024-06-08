Роман Свитан: Лукашенко боится ударов ВСУ по НПЗ 4 8.06.2024, 16:50

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Мозырский и Новополоцкий заводы работают на Россию.

Лукашенко боится ударов Вооруженных сил Украины по двум крупнейшим нефтеперерабатывающим заводам в Беларуси, которые сейчас работают на Россию. Поэтому он всячески будет пытаться пугать наличием у него ОТРК «Искандер».

Такое мнение «24 каналу» высказал военный эксперт, летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан.

- Лукашенко боится украинских ударов по территории Беларуси, а именно по двум своим НПЗ - Мозырскому и Новополоцкому НПЗ. Это два крупнейших нефтеперерабатывающих белорусских завода, которые сейчас работают на Россию, - заявил он.

Указывается, что сейчас на территории одной из воинских частей Беларуси в Осиповичах строят два новых ангара, похожих на укрытия для «Искандеров». При этом напоминается, что недавно Минск получил от Кремля более десятка ОТРК «Искандер».

- Сейчас на белорусском бензине, дизеле и авиационном керосине движется по земле и летает в воздухе российская техника. Поэтому Лукашенко правильно боится ударов, в частности, по этим двум НПЗ. Поэтому будет пытаться пугать наличием у себя «Искандеров», - добавил Свитан.