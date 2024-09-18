закрыть
18 сентября 2024, среда, 11:49
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ окружают город Рыльск в Курской области с двух сторон

  • 18.09.2024, 10:36
  • 3,630
ВСУ окружают город Рыльск в Курской области с двух сторон

Российские военные попали в естественный котел.

Власти России объявили обязательную эвакуацию из российского Рыльска. Этот город Силы обороны Украины могут окружить с двух сторон.

Об этом в ежедневной сводке на «24 Канале» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на Сумщине есть украинские войска, выведенные в оборону, которые при необходимости можно использовать.

Силы обороны Украины могут окружить Рыльск с двух сторон

Так, из Глухова идет дорога на российский Рыльск, которую можно использовать для передвижения техники. По мнению Свитана, россияне также это просчитывают, поэтому и вывозят население.

«Замысел неплохой. Если начать движение из Глухова на Рыльск, то мы можем полностью отрезать российскую группировку, которая погрязла в боях в районе Снагости в Курской области», – отметил полковник запаса.

Российские военные сами попали в естественный котел – их отрезает река Сейм. Если еще и севернее Сейма отрезать их по трассе, то 5 – 7 тысяч оккупантов попадут в котел, в том числе и десантники.

Силы обороны готовят много котлов для оккупантов

Силы обороны Украины проводят маневровые бои на Курском направлении, в частности пытаются делать маленькие котлы для россиян. Такую стратегию украинские воины используют на всем участке фронта. По словам Свитана, такую стратегию выбрали из-за того, что враг и дальше может применять КАБы, поэтому нам нельзя строить фортификационные сооружения на этом направлении.

«Это оперативное окружение, когда противнику, который засел в каком-то российском селе, перерезают все цепи снабжения и ждут пока он «сварится» и выйдет с поднятыми руками», – объяснил полковник запаса.

По его словам, это самый эффективный режим, позволяющий взять в плен много российских оккупантов для обмена и уменьшить потери личного состава.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А.
Расследование Певчих очень напоминает разоблачения фрау А. Наталья Радина
Тихие герои
Тихие герои Ирина Халип
Бархатный сезон на минном пляже
Бархатный сезон на минном пляже Владимир Халип
Родной язык Путина
Родной язык Путина Виталий Портников