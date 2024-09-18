ВСУ окружают город Рыльск в Курской области с двух сторон 18.09.2024, 10:36

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Российские военные попали в естественный котел.

Власти России объявили обязательную эвакуацию из российского Рыльска. Этот город Силы обороны Украины могут окружить с двух сторон.

Об этом в ежедневной сводке на «24 Канале» рассказал военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что на Сумщине есть украинские войска, выведенные в оборону, которые при необходимости можно использовать.

Силы обороны Украины могут окружить Рыльск с двух сторон

Так, из Глухова идет дорога на российский Рыльск, которую можно использовать для передвижения техники. По мнению Свитана, россияне также это просчитывают, поэтому и вывозят население.

«Замысел неплохой. Если начать движение из Глухова на Рыльск, то мы можем полностью отрезать российскую группировку, которая погрязла в боях в районе Снагости в Курской области», – отметил полковник запаса.

Российские военные сами попали в естественный котел – их отрезает река Сейм. Если еще и севернее Сейма отрезать их по трассе, то 5 – 7 тысяч оккупантов попадут в котел, в том числе и десантники.

Силы обороны готовят много котлов для оккупантов

Силы обороны Украины проводят маневровые бои на Курском направлении, в частности пытаются делать маленькие котлы для россиян. Такую стратегию украинские воины используют на всем участке фронта. По словам Свитана, такую стратегию выбрали из-за того, что враг и дальше может применять КАБы, поэтому нам нельзя строить фортификационные сооружения на этом направлении.

«Это оперативное окружение, когда противнику, который засел в каком-то российском селе, перерезают все цепи снабжения и ждут пока он «сварится» и выйдет с поднятыми руками», – объяснил полковник запаса.

По его словам, это самый эффективный режим, позволяющий взять в плен много российских оккупантов для обмена и уменьшить потери личного состава.

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