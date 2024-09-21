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Белорусов ждут новшества по обмену валюты и пенсионным отчислениям

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  • 21.09.2024, 8:54
  • 10,442
Белорусов ждут новшества по обмену валюты и пенсионным отчислениям

Что изменится уже в октябре.

В Беларуси в октябре введут пенсионные изменения, которые касаются страховых отчислений в Фонд соцзащиты населения. Также в следующем месяце появится новшество при обмене валюты, а также введут ограничения для индивидуальных предпринимателей. Еще должен вступить в силу запрет на ввоз в Беларусь из ЕС секонда.

«Зеркало» составило подборку октябрьских изменений, которые должны повлиять на толщину кошельков белорусов.

Новшество по валюте

С 26 октября введут изменения при обмене валюты. К примеру, Нацбанк прописал, что кассир может не брать у клиентов-физлиц наличную валюту, «спрос на которую является незначительным и официальный курс белорусского рубля по отношению к которой устанавливает Нацбанк ежемесячно». Регулятор каждый месяц устанавливает курс, к примеру, азербайджанского маната, алжирского и иракского динара, гонконгского доллара, египетского фунта, лари и других.

Как и сейчас, работник обменника не сможет отказать в продаже наличной иностранной валюты, которая есть в кассе. Исключение — если она предназначена для выдачи клиентам-физлицам с их счетов, а также выдачи юрлицам на расходы в командировках. Также могут отказать в обмене той валюты, которая предназначена для выдачи сдачи и проведения конверсии.

Нацбанк прописал, что информация об обменных курсах может быть указана на специальном электронном табло.

Пенсионные изменения

С 1 октября этого года также запустят пенсионное новшество. Так, власти расширят список тех, кто должен вносить обязательные страховые взносы в ФСЗН. С этой даты пенсионные отчисления в Фонд соцзащиты населения станут обязательными для ремесленников, владельцев агроусадеб и самозанятых.

Как уточняли ранее в Минтруда, эти беларусы будут вносить взносы в ФСЗН по такой же схеме, как и индивидуальные предприниматели:

уплата взносов — по 1 марта следующего года;

взносы надо делать только за месяцы, в которых человек работает.

Размер взносов — 29% от самостоятельно установленного дохода, но не ниже, чем от минимальной зарплаты. Напомним, минималка сейчас составляет 626 рублей. То есть ежемесячный взнос будет 181,54 рубля в месяц. За год — 2178,48 рубля.

Ограничения для предпринимателей

С 1 октября в Беларуси прекратят регистрацию ИП по некоторым видам деятельности.

Напомним, 1 июля Совмин утвердил список видов деятельности, которыми они смогут заниматься, а какими — нет. По тем, что не попали в этот перечень, с октября не получится открыть новое ИП. Тем, кто сейчас ведет ИП по этим видам деятельности, до 31 декабря 2025 года нужно будет перейти в юрлицо. Еще один вариант — совсем закрыться.

Удар по секонду

С 1 октября должен вступить в силу запрет на ввоз в Беларусь из ЕС секонда.

Напомним, санкции Евросоюза, которые распространили на Беларусь в конце июня, наделали шума среди путешественников. Запретили множество товаров — в списке оказалось более 400 категорий. Документ не ограничил ввоз предметов гардероба из ЕС в Беларусь, но запретил «одежду и прочие изделия, бывшие в употреблении».

Перестанут действовать скидки на поездки в электричках для пенсионеров

До конца октября пенсионеры смогут ездить с 50-процентной скидкой в поездах региональных линий эконом-класса. Льготу вводили с 1 мая — на время сезонных сельскохозяйственных работ.

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