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Лукашисты будут судить витеблянку с первой группой инвалидности

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  • 21.09.2024, 13:29
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Лукашисты будут судить витеблянку с первой группой инвалидности

Женщине грозит до шести лет колонии.

В Витебске 9 октября начнут судить Валентину Криштопенко. У женщины инвалидность первой группы, она живет за счет пенсии, сообщает ПЦ «Весна».

Витеблянку обвиняют по ч.1 ст. 361−4 УК (Содействие экстремистской деятельности). По предъявленному обвинению ей грозит до четырех лет ограничения свободы или от двух до шести лет колонии.

В мирных акциях протеста Валентина участвовала, сидя в инвалидном кресле. В 2021 году ее оштрафовали на 1160 рублей по статье о нарушении порядка или проведения массовых мероприятий (статья 24.23 КоАП).

Рассматривать дело женщины будет судья Галина Бондал.

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