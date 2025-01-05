В Польшу залетел воздушный шар из России 1 5.01.2025, 13:21

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иллюстративное фото

На шаре обнаружены надписи кириллицей.

В Польше обнаружили неизвестный воздушный шар. Он мог залететь на польскую территорию из России.

Об этом сообщает RMF FM.

Шар нашли в лесу возле города Простки Варминско-Мазурского воеводства. Предмет обнаружили работники одного из лесничеств и сообщили о нем полиции.

Начальная проверка подтвердила, что это метеорологический прибор. Шар используется, среди прочего, для измерения температуры.

На воздушном шаре обнаружили надписи кириллицей. В Польше предполагают, что шар прилетел из Калининградской области России.

В прошлом году в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено несколько таких предметов.

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