В Польшу залетел воздушный шар из России

В Польшу залетел воздушный шар из России1
- 5.01.2025, 13:21
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На шаре обнаружены надписи кириллицей.
В Польше обнаружили неизвестный воздушный шар. Он мог залететь на польскую территорию из России.
Об этом сообщает RMF FM.
Шар нашли в лесу возле города Простки Варминско-Мазурского воеводства. Предмет обнаружили работники одного из лесничеств и сообщили о нем полиции.
Начальная проверка подтвердила, что это метеорологический прибор. Шар используется, среди прочего, для измерения температуры.
На воздушном шаре обнаружили надписи кириллицей. В Польше предполагают, что шар прилетел из Калининградской области России.
В прошлом году в Варминско-Мазурском воеводстве было найдено несколько таких предметов.