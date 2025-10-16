«На АЗС теперь не будет ни бензина, ни кофе» 1 16.10.2025, 20:43

Белорусы отреагировали на приказ Лукашенко запретить пить кофе на заправках.

Диктатор Александар Лукашенко поручил навести «порядок» на автозаправках. Ему пожаловались на очереди на АЗС. По словам диктатора, виноваты белорусы, которые пьют кофе.

Исполнять указание диктатора вызвался глава МВД Иван Кубраков. Он дал задание по всей стране создать рейдовые группы для мониторинга АЗС.

Читатели Charter97.org активно обсуждают поручение узурпатора. Мнения разделились на два лагеря. Приводим некоторые комментарии:

«Да, когда перед тобой берут что-то еще кроме топлива, это задерживает и… раздражает. Но если мы стремимся быть ближе к цивилизованному миру, наверное, надо стараться быть терпимее».

«В Таиланде такой проблемы нет. Там у каждой колонки работник в униформе, который вас и заправит сам, и деньги примет, и сдачу даст если нужно. А если хочешь есть или кофе пить — на территории и 7Eleven с миллионом товаров, и Сafe Amazon (не везде, но часто), и часто какая-то местная еда. Людям удобно, даже заправочный пистолет в руки брать не нужно. И занятость населения поддерживается. Ибо вместо 1 работника минимум 8-10 в смене».

«Мусора за работу взялись, на АЗС теперь не будет ни бензина, ни кофе».

«Все гораздо проще — на заправках есть место для парковки после заправки и последующего кофепития в буфете, однако среди водителей достаточно дебилов пьющих кофе при установленных пистолетах заправки — вот их и касается это явление. Часто это машины с русскими номерами».

«Это вопрос культуры, а не АЗС. Если человек привык на всех плевать, то он и на АЗС свое «Я» будет выпячивать, и в любом другом месте так же».

«Действительно, заправь машину, отъедь на стоянку, которые практически на всех АЗС есть, и иди пей себе кофе. А так — просто неуважение к людям. Работникам АЗС не нужно продавать кофе если человек одновременно платит за заправку. Да и АЗС больше заработает, если больше машин заправит. Это — их основной доход. Все-таки это АЗС, а не кофейня».

«И как же весь остальной мир живет без всего этого? Непонятно…».

«Здесь проблема в конкретных заправках, как Белоруснефть. Американские АЗС скопировали, а принцип работы нет. В нормальной стране ты приезжаешь, заливаешь топливо, отъезжаешь и идешь платить и хавать хот дог».

«Да, я тоже всегда удивлялся. Стоя в очереди кофеманов и доголюбов. Отчего здесь нет ещё и бабушек с вездесущей коммуналкой?»

«Уже писали, что АЗС, зарегулированные госценами имеют минимальную маржу от продажи топлива. Основная прибыль идет от продажи сопутствующих товаров и услуг. Поэтому Кафе-заправке выгоднее скормить вам пару хот-догов и залить капучино, чем заправлять вашего коня. Было бы иначе, заправки оставались бы как в ссср, одинокой железной коробкой с кассиршей в будке».

«На мой взгляд, проблему можно сильно уменьшить путем установки колонок с возможностью самостоятельно оплатить карточкой».

