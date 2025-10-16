закрыть
Милиция вызвала «на ковер» представителей заправок Минской области из-за кофе

1
  • 16.10.2025, 19:52
  • 1,542
Милиция вызвала «на ковер» представителей заправок Минской области из-за кофе

Силовики принялись исполнять анекдотичное поручение Лукашенко.

Сотрудники УВД Миноблисполкома провели вечером 16 октября оперативное совещание с представителями автозаправочных станций на территории Минской области. Об этом сообщается в телеграм-канале ведомства.

На совещании, которое созвали по поручению министра внутренних дел, обсуждались «принимаемые меры по контролю за складывающейся ситуацией на АЗС».

«В ходе конструктивного диалога вриод начальника УВД Минщины Александр Кисель акцентировал внимание на ежедневном мониторинге объектов придорожного сервиса и обеспечении безопасности дорожного движения как вблизи, так и на самих объектах», — сообщили в областной милиции.

Руководство УВД Миноблисполкома, 16 октября 2025 года. Фото УВД Миноблисполкома

В УВД выслушали мнения и пожелания представителей АЗС, обсудили проблемные вопросы, касающиеся создания комфортного, безопасного пребывания граждан на автозаправочных станциях.

Напомним, на совещании по экономическим прогнозам 16 октября Александр Лукашенко возмутился, что белорусы пьют кофе в кафе на заправках, заняв места своими автомобилями, и в результате «никто проехать не может». Он передал через госсекретаря Совбеза Александра Вольфовича распоряжение главе МВД разобраться в этом вопросе: «Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок».

Представители автозаправок Минской области в УВД Миноблисполкома, 16 октября 2025 года. Фото: УВД Миноблисполкома

После этого по всей стране ГАИ объявила рейды для «мониторинга объектов придорожного сервиса и обеспечения безопасности движения».

