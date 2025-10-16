Абсурд дня: рейдовые группы будут мешать белорусам пить кофе на АЗС 1 16.10.2025, 15:28

1,008

Кубраков взял под козырек распоряжение Лукашенко.

Лукашенко поручил навести «порядок» на автозаправках. Ему пожаловались на очереди на АЗС. По словам диктатора, виноваты белорусы, которые пьют кофе.

Исполнять указание диктатора вызвался глава МВД Иван Кубраков. Он дал задание по всей стране создать рейдовые группы для мониторинга АЗС.

С руководством автозаправок, как сообщает МВД, уже провели профилактические беседы о «разграничении деятельности по реализации топлива и продаже сопутствующих товаров, продуктов питания».

