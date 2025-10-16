Белорусам запретят пить кофе на заправке

Белорусам запретят пить кофе на заправке1
- 16.10.2025, 13:43
- 1,614
Лукашисты решили заняться очередями на АЗС.
Лукашенко поручил навести «порядок» на автозаправках, пишет БелТА. Об этом он сообщил сегодня на совещании в Минске.
По словам диктатора, до него якобы начали доходить жалобы от людей на очереди на АЗС. Первой мыслью было, что проблема в недостатке топлива на внутреннем рынке. Однако позже выяснилось, что дело совсем в другом.
«Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют», — сказал узурпатор.
Лукашенко, обращаясь к госсекретарю совбеза, попросил поручить главе МВД «навести порядок» в этом вопросе: «Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок».