Белорусам запретят пить кофе на заправке 1 16.10.2025, 13:43

1,614

Лукашисты решили заняться очередями на АЗС.

Лукашенко поручил навести «порядок» на автозаправках, пишет БелТА. Об этом он сообщил сегодня на совещании в Минске.

По словам диктатора, до него якобы начали доходить жалобы от людей на очереди на АЗС. Первой мыслью было, что проблема в недостатке топлива на внутреннем рынке. Однако позже выяснилось, что дело совсем в другом.

«Машины поставили поперек, никто проехать не может. А они в кафе кофе пьют», — сказал узурпатор.

Лукашенко, обращаясь к госсекретарю совбеза, попросил поручить главе МВД «навести порядок» в этом вопросе: «Поручите Кубракову, чтобы он там до понедельника навел железный порядок».

