Все больше китайцев вступают в ряды ВСУ

2
  • 20.10.2025, 17:30
  • 4,304
Что ими движет?

Несмотря на позицию Пекина и общественное мнение внутри Китая, все больше граждан КНР решаются воевать на стороне Украины — против главного геополитического партнера своего правительства, России, пишет британский The Guardian (перевод — сайт Charter97.org).

Одним из них стал 43-летний Тим (имя изменено), отец двоих детей, который приехал в Украину в 2023 году. После того как российская ракета уничтожила детскую больницу «Охматдит» в Киеве, Тим решил вступить в украинскую армию. Сейчас он служит инженером-дронщиком на юге страны. «Когда я увидел тела детей, я плакал. Тогда понял — я должен помочь», — вспоминает он.

По словам украинских военных, в рядах ВСУ сегодня служат около 8 000 иностранных бойцов, среди них лишь несколько десятков китайцев. Мотивы у них схожие — сочувствие к Украине и разочарование в ситуации на родине.

Другой доброволец, 39-летний Фань, покинул Китай, потеряв бизнес из-за долгов. Он узнал о возможности вступить в украинский легион через ChatGPT и теперь охраняет склад недалеко от фронта. «Я просто не хотел прожить жизнь без смысла», — говорит он.

Китай официально заявляет о нейтралитете, но поддерживает тесные экономические связи с Москвой. Государственные СМИ Китая последовательно оправдывают действия России, и большинство населения придерживается пророссийских взглядов. Тем не менее, по данным исследования Университета Манчестера, существует «значительная часть китайцев, сочувствующих Украине», хотя они боятся открыто об этом говорить.

Для Тима его служба — не только помощь Украине, но и шанс показать миру, что Китай — это не только авторитаризм. «Не судите всех китайцев по политике нашего правительства. Среди нас много хороших людей», — говорит он.

