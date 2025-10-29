закрыть
29 октября 2025, среда, 11:50
Лукашенко ждет инвалидное кресло?

  • 29.10.2025, 11:29
Лукашенко ждет инвалидное кресло?

Резиденция диктатора строится с учетом его проблем со здоровьем.

Журналисты Белорусского расследовательского центра посетили масштабную стройку под Сочи в «Красной Поляне» и сделали снимки первой известной зарубежной резиденции Александра Лукашенко.

Согласно информации БРЦ, минимум шесть фирм вложили не менее 19,5 миллиона долларов в строительство VIP-комплекса, которое ведётся с 2023 года на территории площадью 10 гектаров, расположенной в пределах самого дорогого горнолыжного курорта России — «Красной Поляны».

Журналистам slidstvo.info удалось получить видео строительства резиденции с помощью беспилотника.

Согласно документации, комплекс состоит из главного дома (на 3000 квадратных метров), трёх коттеджей (по 700 «квадратов», в каждом из которых — бассейн и баня), зданий для охраны и персонала. Конструкция забора предусматривает защиту от подкопа. Главный дом спроектирован с учётом использования инвалидного кресла (о проблемах Лукашенко с коленом и спиной сообщали СМИ).

