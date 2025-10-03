Андрей Войнич: У белорусов появились новые лидеры и герои
- 3.10.2025, 11:14
Поступок Никалая Статкевича войдет в историю.
Что самое главное произошло для белорусов после событий 2020 года? Об этом в интервью Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич:
— Белорусское общество стало более консолидированным. Причем не только внутри страны, но и за ее пределами. Люди, которые уехали еще до 2020 года, после протестов начали активно объединяться. Они вспомнили, что они белорусы. Те же, кто остался в Беларуси, ощутили это еще сильнее. Это главное изменение.
Самое главное — у белорусов появились новые лидеры и герои. Николай Статкевич — и лидер, и герой. Его вклад невозможно описать словами. То что он сделал, решив остаться в Беларуси, войдет в историю. Но параллельно появились и псевдолидеры, антигерои, приспособленцы. Это неизбежно.
2020 год показал, кто есть кто. Кто является реальной силой, а кто лишь видимостью. Протесты готовились задолго и были результатом серьезной аналитики. Николай Статкевич и координатор «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Павел Северинец заранее предупреждали: если начнутся протесты, выйдет огромное количество людей. Так и произошло.
Аналитика лидеров нации оказалась точной. Поэтому сегодня необходимо прислушиваться к тем, кто тогда был прав. Делать выводы из прошлого и двигаться в будущее. Есть примеры, есть прецеденты. Нужно опираться на то, что работает и доказало свою эффективность.