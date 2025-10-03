закрыть
3 октября 2025, пятница, 11:20
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Андрей Войнич: У белорусов появились новые лидеры и герои

  • 3.10.2025, 11:14
Андрей Войнич: У белорусов появились новые лидеры и герои
Андрей Войнич

Поступок Никалая Статкевича войдет в историю.

Что самое главное произошло для белорусов после событий 2020 года? Об этом в интервью Charter97.org рассказал координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич:

— Белорусское общество стало более консолидированным. Причем не только внутри страны, но и за ее пределами. Люди, которые уехали еще до 2020 года, после протестов начали активно объединяться. Они вспомнили, что они белорусы. Те же, кто остался в Беларуси, ощутили это еще сильнее. Это главное изменение.

Самое главное — у белорусов появились новые лидеры и герои. Николай Статкевич — и лидер, и герой. Его вклад невозможно описать словами. То что он сделал, решив остаться в Беларуси, войдет в историю. Но параллельно появились и псевдолидеры, антигерои, приспособленцы. Это неизбежно.

2020 год показал, кто есть кто. Кто является реальной силой, а кто лишь видимостью. Протесты готовились задолго и были результатом серьезной аналитики. Николай Статкевич и координатор «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Павел Северинец заранее предупреждали: если начнутся протесты, выйдет огромное количество людей. Так и произошло.

Аналитика лидеров нации оказалась точной. Поэтому сегодня необходимо прислушиваться к тем, кто тогда был прав. Делать выводы из прошлого и двигаться в будущее. Есть примеры, есть прецеденты. Нужно опираться на то, что работает и доказало свою эффективность.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина