Андрей Войнич: Аналитика лидеров нации оказалась точной

Андрей Войнич

Протесты 2020 года готовились долго и основательно.

Координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Андрей Войнич провел в лукашенковских тюрьмах почти пять лет.

25 сентября 2020 года его вместе с другими активистами «Европейской Беларуси» задержали силовики. Войнича осудили за «подготовку к массовым беспорядкам» на семь лет колонии.

11 сентября 2025 года он был освобожден и принудительно депортирован в Литву вместе с другими бывшими узниками совести.

В интервью сайту Charter97.org Андрей Войнич рассказал, чего не хватило в 2020 году для победы, что помогало сохранять силы в заключении и кого считает настоящими лидерами белорусской оппозиции:

— Из событий 2020 года особенно запомнилась всеобщая эмоциональная вовлеченность, моральный подъем людей и чувство единения. Было множество моментов, которые глубоко врезались в память. Даже в мелочах проявлялась атмосфера, создававшая особое настроение.

Особенно поражали эпизоды, когда люди пели на улицах и в переходах. Я даже снимал на видео некоторых исполнителей. Одна девушка пела настолько искренне и проникновенно, что ее пение тронуло до глубины души. Это было потрясающе: слушаешь — и мурашки по коже.

Запомнилась и небольшая колонна людей с бело-красно-белыми флагами. Впереди шел мальчик лет десяти с флагом в руках, и все вокруг улыбались. Его радость и гордость стали для меня символом того времени. Подобные мгновения и составляют самые яркие воспоминания.

— Вы видели протесты изнутри, чувствовали атмосферу улицы. Как вам кажется, почему тогда не удалось дожать режим?

— Протесты готовились долго и основательно. Существовала четкая стратегия и понимание ситуации: что нужно делать и каким образом.

По сути, было два основных направления. Первое — уличные акции. Они прошли успешно. Второе — отказ большинства граждан от сотрудничества с режимом. Здесь результат оказался неоднозначным. Например, забастовки не удались в полной мере. Также призывали людей не платить налоги, коммунальные платежи, не совершать крупных покупок, чтобы минимизировать финансирование режима и его репрессивного аппарата. Но добиться этого полностью не удалось.

Мы могли влиять на уличные протесты — и в этом добились успеха. Но на экономическое сопротивление в той степени воздействовать было невозможно. Нерешительность отдельных людей сказалась на результате. Конечно, люди должны были продолжать жить и обеспечивать свои семьи — и это сыграло свою роль.

Можно привести конкретные примеры. Все помнят, как планировался захват Главпочтамта в Минске, но нерешительность отдельных лиц привела к тому, что этого не произошло. Или выход на дороги: помню, как после Стелы люди начали занимать проезжую часть, но некоторые отговаривали, утверждая, что это опасно и неправильно. Они не понимали основной замысел, и это серьезно повлияло на ход событий.

Тем не менее это была крупная битва — первая, но не последняя. Нас ждут новые испытания, возможно, одно или два, но будем надеяться, что их окажется немного.

История дает нам множество примеров борьбы за свободу. Польша столетиями находилась под давлением Российской империи и коммунистического режима. В Латинской Америке — Чили, Аргентина, Уругвай. Южная Африка и Индия, где действовал Ганди. И везде в итоге свобода была завоевана. Угнетатели всегда падают, рано или поздно.

— После протестов начались репрессии, вас приговорили к семи годам заключения. Что стало самым тяжелым испытанием в тюрьме? Что помогало держаться в заключении?

— Само наказание — это не срок и не стены тюрьмы. Настоящее наказание — это люди в заключении. Чтобы выстоять, каждый ищет свои способы сохранить себя. Для меня это были, опять же, люди рядом со мной, которые помогали. Таких было немного, но они играли огромную роль.

И еще — поддержка с воли. Письма, которые доходили, слухи, передаваемые через случайных заключенных, приветы от знакомых и незнакомых. Даже такие маленькие знаки поддержки придавали силы. Самое главное — знать, что ты не один. Это главный фактор, который держал меня на плаву.

— Ваше «освобождение» оказалось насильственной депортацией. Что вы почувствовали, когда вместо свободы вас вывезли из родной страны?

— Честно говоря, я был ошарашен происходящим. И сам термин «депортация» здесь неприменим. Меня не выслали из чужой страны, меня изгнали из собственной. Это не депортация, а изгнание. Если говорить об «обмене», то сама идея переговоров, где люди выступают предметом торга, абсолютно неприемлема. Переговоры должны вестись исключительно между режимом и белорусским народом.

Возможно участие наблюдателей, но не сторонних игроков. Конфликт идет именно между режимом и обществом. Белорусы должны сами определить, чего они хотят. Режим Лукашенко забыл, что он всего лишь делегат народа. Это необходимо напомнить. Любые переговоры должны быть прозрачными, и каждый белорус имеет право знать, что обсуждается, какие условия выдвигаются и кем.

— С 2020 года прошло уже пять лет. Что изменилось в белорусском обществе, несмотря на репрессии и войну?

— Белорусское общество стало более консолидированным. Причем не только внутри страны, но и за ее пределами. Люди, которые уехали еще до 2020 года, после протестов начали активно объединяться. Они вспомнили, что они белорусы. Те же, кто остался в Беларуси, ощутили это еще сильнее. Это главное изменение.

— Каким вы видите будущее Беларуси? Что бы вы хотели сказать белорусам, которые продолжают жить под диктатурой?

— Самое главное — у белорусов появились новые лидеры и герои. Николай Статкевич — и лидер, и герой. Его вклад невозможно описать словами. То что он сделал, решив остаться в Беларуси, войдет в историю. Но параллельно появились и псевдолидеры, антигерои, приспособленцы. Это неизбежно.

2020 год показал, кто есть кто. Кто является реальной силой, а кто лишь видимостью. Протесты готовились задолго и были результатом серьезной аналитики. Николай Статкевич и координатор «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель, Павел Северинец заранее предупреждали: если начнутся протесты, выйдет огромное количество людей. Так и произошло.

Аналитика лидеров нации оказалась точной. Поэтому сегодня необходимо прислушиваться к тем, кто тогда был прав. Делать выводы из прошлого и двигаться в будущее. Есть примеры, есть прецеденты. Нужно опираться на то, что работает и доказало свою эффективность.

