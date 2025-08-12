Что еще «забыла» рассказать белорусам Тихановская? Наталья Радина

Очень сложно замести под ковер 15 тысяч евро.

Поражает, как быстро белорусские медиа «слили» тему 15 тысяч евро, которые Светлана Тихановская взяла у белорусских спецслужб. Как легко ограничились абсолютно неубедительными объяснениями, почему она пять лет молчала про этот конверт с деньгами, взятый ею перед отъездом из Беларуси на следующий день после президентских выборов.

Простите, но объяснение «мне было стыдно» — рассчитано на идиотов. Расскажи она все честно сразу, как только оказалась в безопасности в Вильнюсе, это не вызвало бы подозрений.

А так выходит, человек, который называет себя «лидеркой» белорусской оппозиции, по сути, принял взятку от руководителя одной из белорусской спецслужб, и молчал об этом до тех пор, пока его не приперли к стенке показанным по телевидению видеосвидетельством.

И вся «демократическая общественность» в лице подконтрольных офису NGO быстро предпочла все замести под ковер, как заметались другие неудобные темы: сотрудничество с КГБ и бегство с донорскими деньгами «спикерки» «координационного совета» Анжелики Мельниковой, слив данных офисных проектов «Белорусский Гаюн» и «Черная книга Беларуси», скандалы, связанные с работой фондов, призванных помогать политзаключенным, отсутствие отчетности в ByHelp Алексея Леончика, аморальное и омерзительное поведение руководителя BySol Андрея Стрижака. Ни одна из этих тем даже не обсуждалась на прошедшей в Варшаве последней конференции «Новая Беларусь». Тем же, кто хотя бы пытался поднять болезненные вопросы, затыкали рты и обвиняли в «работе на власти».

Я же не могу не задать логичные вопросы, которые у меня возникли после показа на БТ видео, где Тихановская берет деньги у начальника ОАЦ генерала Павлюченко.

Когда начались и как долго продолжались взаимоотношения Светланы Тихановской с белорусскими спецслужбами?

Мы знаем, что накануне, 10 августа 2020 года, на следующий день после президентских выборов, Тихановская вместе с юристом Максимом Знаком и своей соратницей Марией Колесниковой пошла в Центризбирком. Зачем она туда пошла? Какие еще жалобы нужно было подавать диктатору вместо того, чтобы объявить себя президентом и присоединиться к массовым протестам, которые уже начались в Минске и городах Беларуси?

Что происходило непосредственно в кабинете главы ЦИК, где с Тихановской разговаривали сотрудники КГБ? Про угрозы забрать детей, которые к этому времени находились в Вильнюсе, мы уже слышали. Я рассказывала, как по просьбе Светланы вывезла ее детей и маму в Литву еще в июле 2020 года. Поэтому в эту ее версию событий, извините, не верю.

Как и в то, что Тихановская, как она утверждает, «никогда не хотела уезжать из страны». Потому что на протяжении всей избирательной кампании Светлана постоянно говорила, что хочет уехать из Беларуси.

Для меня все это было странно. Я не ожидала, что она окажется такой трусливой. Зачем нужно было тогда во все это ввязываться и баллотироваться в президенты? В регионах шла избирательная кампания, проводились митинги и встречи с избирателями, где собиралось достаточно много людей. Помню, как после первого такого митинга, когда вышло много людей и все выглядело очень воодушевляюще, я позвонила Светлане и сказала: «Света, все прекрасно, ты молодец, надо продолжать…» И услышала в ответ: «Нет, я уезжаю, я не хочу, это не мое, я не люблю это все, мне плохо, я не хочу здесь быть, я уезжаю». Такие сцены повторялись регулярно.

У Тихановской изначально было намерение уехать из Беларуси: и в начале июня, когда она просила сделать визы ей и детям, и в июле, и в начале августа, за неделю до выборов.

В ЦИК Светлана записала видео, в котором со слезами на глазах сообщала избирателям, что «мы проиграли» и «надо расходиться по домам». Видео запустили по всем белорусским телеканалам.

Приехав в Вильнюс, Тихановская сразу опубликовала еще одно видео, где заявила, что она «слабая женщина», вынуждено уехала в Литву и снова призвала белорусов не участвовать в протестах. Тогда люди активно обсуждали, что эти видео Тихановская записала потому, что ее муж находится в заложниках и ей якобы показали съемки, как Сергея пытают в тюрьме. Однако в разговоре со мной она опровергла эту версию.

После этого видео мне позвонила не плачущая и растерянная, а довольная и уверенная в себе особа. Разговор был при свидетелях. Меня поразил этот контраст: я только посмотрела это второе видео с призывом к белорусам расходиться по домам, записанное, повторюсь, в Вильнюсе (зачем было записывать, если ты уже вырвалась на свободу?!).

Я прямо спросила Тихановскую: «Расскажи правду, как тебе угрожали в ЦИК. Тебя же шантажировали Сергеем?»

Светлана резко это опровергла: «Нет, меня не шантажировали Сергеем. Мне просто сказали, что я виновата в том, что люди вышли на улицы, что пролилась кровь. Но это же не я организовывала протесты, это же вы все организовали из Вильнюса и Варшавы!»

Я была поражена: обвинения Тихановской звучали в стиле лукашенковской пропаганды. Ответила ей, что кровь на руках Лукашенко, это он применил силу против мирных граждан и призвала сосредоточиться на дальнейшей борьбе. Предложила немедленно призвать людей к забастовке. Светлана также резко заявила, что делать этого не собирается, а сосредоточиться на создании «координационного совета». После этого разговора я перестала с ней общаться, потому что поняла, что у этого человека какие-то свои, непонятные мне, цели.

Дальше вы все знаете: и как создавался КС с президиумом из странных людей без какого-либо опыта проведения массовых уличных протестов (а только они почему-то имели право голоса), и про план проведения бесцельных прогулочных маршей только по воскресеньям, что привело к снижению уличной активности и жестокому подавлению народных выступлений. А со стороны Тихановской в ответ на это, несмотря на многочисленные встречи с лидерами стран Запада, очень долго не звучало призывов к экономическим санкциям против режима Лукашенко, хотя во время протестов уже были убиты люди, а в тюрьмы были брошены тысячи политзаключенных. Первые серьезные экономические санкции против диктатуры были введены только в мае 2021 года благодаря дурости самого Лукашенко, который посадил самолет Ryanair с Протасевичем на борту.

Поэтому у меня четкое ощущение, что Светлана Тихановская снова нам не договаривает, и пропагандисты показали нам лишь часть записанного материала. Возможно, у нее в шкафу ни один сверток, и ни один скелет.

Наталья Радина, главный редактор сайта Charter97.org

