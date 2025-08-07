Тихановская подтвердила, что взяла €15 тысяч от белорусских спецслужб 32 7.08.2025, 12:43

Фото: AP

Деньги она хранила пять лет и никому о них не рассказывала.

В эфире белорусского пропагандистского канала ОНТ показали видео, где начальник Оперативно-аналитического центра (ОАЦ) при администрации Лукашенко генерал-майор Андрей Павлюченко передал Светлане Тихановской конверт с деньгами.

События на видео происходят 10 августа 2020 года в Минске. После разговора в здании ЦИК, в котором Тихановская записала обращение с призывом к белорусам прекратить протесты, она поехала с начальником ОАЦ Павлюченко к себе домой. Далее госТВ показывают кадры скрытой съемки. На них лукашенковский генерал передает Тихановской конверт с деньгами.

ВИДЕО ТИХАНОВСКОЙ, ЗАПИСАННОЕ В ЦИК БЕЛАРУСИ ДЛЯ БТ

«Вот деньги, которые вы просили. Если что-то, то можете всегда обратиться в наше посольство, мы поможем. Светлана, спрячьте деньги, сейчас приедет Маша (Мария Мороз — глава избирательного штаба Тихановской)», — говорит генерал.

После этого Тихановская взяла конверт и переложила на подоконник, прикрыв полотенцем. Позднее в квартире появляется Мария Мороз, Павлюченко обращается к ней просто «Маша».

Тихановская и Мороз собрали вещи и вышли из квартиры. Затем в сюжете ОНТ показали кадры, как автомобиль пересекает границу Беларуси и Литвы.

Сама Тихановская в комментарии для «Зеркала» подтвердила, что взяла деньги у главы ОАЦ, однако говорит, что «не просила их и не открывала конверт до выхода фильма». В конверте, по ее словам, были €15 тысяч.

«Я никогда не просила меня вывозить и не собиралась никуда уезжать», — сказала она.

«Я тогда находилась под огромным эмоциональным давлением. Я не была к такому готова и не знала, как вести себя в подобных ситуациях. Об этом злосчастном конверте я не рассказывала, потому что мне было стыдно, что он у меня оказался», — объяснила Тихановская.

Отметим, Светлана Тихановская почти пять лет отказывалась комментировать историю с переданными ей деньгами, озвученную Лукашенко 9 октября 2020 года. В интервью блогеру Никите Мелкозерову 2 августа 2025 года на вопрос, брала ли она деньги от белорусских спецслужб, Тихановская ответила, что расскажет об этом только «после перемен».

Ранее в интервью BBC 4 июня 2025 года Тихановская рассказала: условием того, что белорусские власти дадут ей выехать из Беларуси, была запись видео на БТ о том, что людям не надо выходить на улицы, чтобы «не пролилась кровь».

«Мне дали 20 минут собраться. Я взяла только маленький рюкзак с документами. Нас отвезли к границе. Я не могла поверить, что меня уже нет в стране. Я сразу записала видео: “Я выехала из страны. Мне очень жаль”. Честно говоря, я была уверена, что люди все остановят. Что они меня поддержат. Я чувствовала себя предательницей», — сказала она.

ВИДЕО ТИХАНОВСКОЙ, ЗАПИСАННОЕ ПОСЛЕ ВЫЕЗДА В ЛИТВУ

О том, почему 10 августа 2020 года, на следующий день после выборов, она пошла в ЦИК, Тихановская не рассказывает до сих пор.

