Во Львовской области РФ убила целую семью 5.10.2025, 12:15

Фото: Прокуратура Львовской области

Среди погибших — 15-летний ребенок.

Во Львовской области возросло количество жертв и пострадавших после массированной атаки ВС РФ. По сообщению местной прокуратуры, в результате атаки погибла семья в селе Лапаевка Львовского района.

На месте удара разрушен жилой дом, в котором погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летний ребенок, говорится в заявлении Львовской областной прокуратуры.

«В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых — 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте», — указывают прокуроры.

Правоохранители добавляют, что на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Глава военной администрации Львовщины Максим Козицкий сообщил, что еще восемь домов в Лапаевке были повреждены из-за вражеского удара.

«В Лапаевке враг попал по жилой застройке. По предварительной информации, в результате удара один дом разрушен, еще восемь — повреждены», — написал руководитель ОВА.

Сейчас количество жертв в области возросло до шести, указывает Козицкий. На месте обстрела находятся профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Впоследствии в ГСЧС Львовской области сообщили, что в селе Лапаевка поврежден ряд объектов. Больше всего повреждений получили в частности жилые дома.

«На местах попаданий непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим», — указывают в ведомстве.

Впоследствии представитель ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев сообщил журналистам «Суспільне», что спасатели смогли извлечь четырех человек из завалов. Сейчас продолжаются поиски людей, которые могли оказаться под завалами после ракетно-дроновой атаки РФ.

Сегодня ВС РФ атаковали Львов дронами, «кинжалами» и «калибрами». В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.

