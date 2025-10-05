закрыть
5 октября 2025, воскресенье, 12:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Во Львовской области РФ убила целую семью

  • 5.10.2025, 12:15
Во Львовской области РФ убила целую семью
Фото: Прокуратура Львовской области

Среди погибших — 15-летний ребенок.

Во Львовской области возросло количество жертв и пострадавших после массированной атаки ВС РФ. По сообщению местной прокуратуры, в результате атаки погибла семья в селе Лапаевка Львовского района.

На месте удара разрушен жилой дом, в котором погибла семья из четырех человек, среди которых — 15-летний ребенок, говорится в заявлении Львовской областной прокуратуры.

«В результате попадания вражеского объекта разрушен жилой дом в с. Лапаевка. На месте удара погибла семья из 4 человек, среди которых — 15-летняя девочка. Еще один член семьи, а также две жительницы соседних домов с травмами различной степени тяжести госпитализированы в медицинские учреждения. Еще трем пострадавшим оказана помощь на месте», — указывают прокуроры.

Правоохранители добавляют, что на территории Львова и области зафиксирован ряд попаданий по промышленным и энергетическим объектам. Сейчас начато досудебное расследование по ч. 2 ст. 438 УК Украины — нарушение законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей.

Глава военной администрации Львовщины Максим Козицкий сообщил, что еще восемь домов в Лапаевке были повреждены из-за вражеского удара.

«В Лапаевке враг попал по жилой застройке. По предварительной информации, в результате удара один дом разрушен, еще восемь — повреждены», — написал руководитель ОВА.

Сейчас количество жертв в области возросло до шести, указывает Козицкий. На месте обстрела находятся профильные службы, которые ликвидируют последствия атаки. Впоследствии в ГСЧС Львовской области сообщили, что в селе Лапаевка поврежден ряд объектов. Больше всего повреждений получили в частности жилые дома.

«На местах попаданий непрерывно работают все экстренные службы: спасатели, медики, полицейские, а также психологи ГСЧС, которые оказывают помощь пострадавшим», — указывают в ведомстве.

Впоследствии представитель ГСЧС Львовской области Виталий Туровцев сообщил журналистам «Суспільне», что спасатели смогли извлечь четырех человек из завалов. Сейчас продолжаются поиски людей, которые могли оказаться под завалами после ракетно-дроновой атаки РФ.

Сегодня ВС РФ атаковали Львов дронами, «кинжалами» и «калибрами». В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина