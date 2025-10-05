закрыть
5 октября 2025, воскресенье
Во Львове прогремели мощные взрывы: Россия ударила дронами, «кинжалами» и «калибрами»

  • 5.10.2025, 8:10
  • 1,930
Во Львове прогремели мощные взрывы: Россия ударила дронами, «кинжалами» и «калибрами»
Фото: Getty Images

В городе не работает транспорт.

В ночь на 5 октября российские оккупационные войска ударили по Львову крылатыми ракетами, а также запустили по городу десятки ударных дронов типа «шахед». В городе утром впервые за долгое время общественный транспорт не вышел на маршруты.

В городе в течение нескольких часов раздавались мощные взрывы, а силы ПВО работали по вражеским целям, сообщил корреспондент «Фокуса».

Первые мощные взрывы начали раздаваться в городе ближе к 5 утра, тогда же по всей территории Украины была объявлена воздушная опасность.

Городской председатель Львова Андрей Садовый сообщал о вражеских дронах, которые летят в направлении города еще после 4-й ночи.

«В небе над Украиной много беспилотников, продолжается атака. Прошу оставаться в безопасном месте!», — отмечал Садовый.

Эту же информацию подтверждали мониторы.

«Сегодня почти все БпЛА, что долетели, атакуют Львов. Город под массированной атакой ударных БпЛА», — говорилось в сообщении.

Также сообщалось, что в направлении города летит сразу несколько крылатых ракет.

Воздушные силы ВСУ в течение ночи также несколько раз предупреждали об опасности для Львова и других городов на Западе Украины, в частности для :

Бродов;

Золочева;

Стрыя;

Дрогобыча.

Впоследствии в сети появилось видео, на котором зафиксирован момент прилета «шахеда» в одном из районов Львова.

Кроме того, после 6 утра мониторы сообщили о взлете нескольких бортов истребителей МиГ-31К, которые являются носителями гиперзвуковых ракет «Кинжал», которые также запустили в сторону Львова.

Из-за российской атаки во Львове впервые за долгое время общественный транспорт не вышел утром на маршруты.

«Из-за массированной вражеской атаки общественный транспорт во Львове, пока не выезжает на маршруты. Прошу жителей оставаться в безопасности!», — написал Садовый после 6 утра.

Польша подняла в небо военную авиацию

После 5 утра Оперативное командование Вооруженных сил Польши сообщило, что подняло в воздух военную авиацию из-за комбинированной атаки РФ по Украине.

«В нашем воздушном пространстве интенсивно действуют польские и союзные самолеты, а наземные системы противовоздушной обороны и радиолокационного распознавания достигли состояния высокой готовности», — говорится в сообщении.

Там также уточнили, что эти меры имеют превентивный характер и направлены на защиту воздушного пространства и граждан, особенно в районах, прилегающих к зоне опасности.

