Белорусы встали на защиту студента из Конго

Он записал правдивый ролик о ситуации с ценами.

Недавно африканский студент в Минске выложил видео в TikTok, где с удивлением высказался о цене на Coca-Cola. По словам Натана Телофата, в 2021-м, когда он только приехал в Беларусь, напиток стоил 2 рубля, а сейчас — 5. Видео быстро стало популярным и набрало более 400 тысяч просмотров.

«Салiдарнасць» посмотрела, как в комментариях реагировали белорусы, и рассказываем, как развивалась ситуация дальше.

Под видео о высоких ценах на Coca-Cola встречались такие комментарии (орфография и пунктуация изменена):

«Самый ужас, что в прошлом году шоколад был 1,5–2 р, а сейчас 5–6».

«Согласна. Мое негодование происходит каждый день. Цены на куриное филе, на молочку, на ту же газировку и многое другое. Цены вскочили и все об этом молчат. Очень много денег уходит тупо на пропитание».

«Вообще цены шокируют. Колу уже реже покупаю, очень дорого. И чипсы, и другое».

В следующем видео тиктокер извинился перед белорусами, которых «могло оскорбить» видео про цены. Некоторые в комментариях предположили, что парня запугали милиционеры. Многие белорусы отметили, что ему не за что извиняться.

«Ваше возмущение разделяю. Я из Минска, действительно высокий рост цен и медленный рост зарплат возмущает».

«Бро, не извиняйся. Адекватные белорусы к тебе не имеют никаких претензий. Удачи».

«Не извиняйся, ты все правильно сказал — все дорого. Нам, обывателям, не понять, как это работает, остается только принять...»

«Это не политика. Это реалии сегодняшней жизни. Все без конца дорожает».

«Не извиняйся, это правда очень дорого, цены выросли х2, а зарплаты — нет».

«Тут все понятно. Профилактическая беседа проведена. Братан, у нас говорить правду небезопасно».

«Так за что он извиняется? Он же прав».

«Не смей извиняться. В финансовой политике государства не виновен ни один обыватель».

В следующем видео парень рассказал о звонке из милиции. По его словам, сотрудники знают, где студент учится и живет, а также в курсе, с кем дружит. На это пользователи реагировали вот так:

«Теперь парень поймет, где живет. Он удивлен, не может поверить, что такое где-то может быть. Цены на Coca-Cola, вдумайтесь. Они не хотят, чтобы кто-то цены сравнивал и говорил о подорожании. Вся сущность диктатуры».

«Если за видео с Колой, то это перегиб, конечно. Дорого пить Колу, переходи на другие напитки, тем более она вредная».

«Ты наш герой, красавчик».

«Он не жаловался, а просто удивился, как за такое короткое время подорожал напиток. Но у нас не только он, но и все продукты подорожали».

Правда, нашлись и вот такие комментарии: «Правильно, на опережение милиция действует. Сегодня он намеки делает, цены ругает, а завтра будет ругать нашего президента».

Разговор с милицией у парня все же состоялся. Об этом он записал отдельное видео:

— Мне сказали, что я не сделал ничего плохого. Они были очень добры ко мне и вели себя позитивно. Я люблю Беларусь и мне нравится здесь. Милиция звонила не из-за ролика про Coca-Cola, — сказал студент.

Некоторые комментаторы предположили, что текст к видео написал не сам парень.

«Чтобы донести политические идеи. Х-ммм, интересно, с чьей подачи он написал это, даже не знаю».

«Ага. Из милиции просто так набрали, спросить, как дела».

«То есть человек просто сказал про то, что Cola в цене выросла (что так и есть), и его в ментовку вызвали? Вы че там в Минске, угораете что ли?»

«Да-да, молодец. Все белорусы поняли».

«Ха-ха-ха, такое внимание просто за тот факт, что ты обратил внимание на цены. Свободная, демократическая страна».

«Да-да-да. Я знаю, как в таких случаях бывает: вежливо позвонили и намекнули на депортацию — 100%».

