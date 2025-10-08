Президент Латвии ответил Меркель 8.10.2025, 14:53

Польша и страны Балтии понимали угрозу Кремля лучше, чем Берлин.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс прокомментировал высказывания бывшего канцлера Германии Ангелы Меркель, что в 2021 году Польша и страны Балтии якобы помешали провести переговоры с Россией, что повлияло на дальнейший ход событий в Украине. Слова латвийского президента приводит Delfi.

Ринкевичс, который в тот момент занимал должность министра иностранных дел Латвии, сказал, что «когда выйдут мои мемуары, там также может быть что-то интересное».

«А если серьезно, то я думаю, мы в это сумасшедшее время забыли, что много дискуссий было в 2021 году, это не большой секрет», — сказал он.

Президент Латвии вспомнил о том, что весной 2021 года наблюдалась концентрация российских войск у украинской границы, тогда главы МИД стран Балтии и представители других государств отправились в Киев дискутировать о программах поддержки.

По его словам, за годы войны об этом уже забылось, но в 2021 году высказывались разные идеи и было абсолютно понятно, что Минские соглашения не работают и Россия не собирается их выполнять.

В целом позиция Польши и стран Балтии, которые тогда ясно сказали, что по сути Россия не хочет говорить с единым Европейским Союзом, и сделает все, чтобы расколоть его позицию, была верной, считает чиновник. Ринкевичс отметил, что тогда речь шла о поиске формата, при котором Россия говорит не с отдельными странами, а с ЕС в целом, чего она избегала.

Он добавил, что Польша и страны Балтии говорили об этом и в 2016, и в 2021 годах, и говорят сейчас.

По мнению Ринкевичса, возможно, сейчас внимание снова приковано к этой теме потому, что ЕС и сейчас трудно формулировать единую позицию. Это разнообразие мнений видно во время дискуссии об использовании замороженных российских активов для поддержки Украины, и во время принятия очередного пакета санкций.

«По сути, да, есть разные мнения, и они были всегда», — отметил президент страны.

Какие-то страны-члены ЕС и НАТО, по его словам, лучше понимают риски, исходящие от России, какие-то меньше, в странах также разные экономические ситуации, что влияет на вариативность мнений.

Ринкевичс напомнил, что после февраля 2022 года многие западные политики признали, что не прислушались к мнению Польши и стран Балтии, а они были правы – «и это факт».

Он констатировал, что Россия «не хочет разговаривать» и выдвигает ультиматумы.

«И не будем забывать, что в 2020–2021 годах таких ультиматумов было достаточно много – и по Украине, и по НАТО, и по остальным. Но думаю, что в тот момент, когда политики Польши и стран Балтии, которые сейчас еще активны, выйдут на пенсию, напишут мемуары и будут давать интервью, вы еще много нового услышите», — резюмировал политик.

