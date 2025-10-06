закрыть
Меркель назвала коронавирус причиной нападения Путина на Украину

8
  • 6.10.2025, 15:26
  • 2,390
Ангела Меркель

А также принялась обвинять Польшу и страны Балтии.

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что позиция Польши и стран Балтии в 2021 году, а также пандемия COVID-19 «повлияли» на решение российского диктатора Владимира Путина начать полномасштабное вторжение в Украину.

Об этом она сказала в интервью изданию Partizán во время визита в Венгрию.

По словам Меркель, в июне 2021 года она заметила, что Путин перестал «серьезно воспринимать» Минские соглашения, которые были заключены в 2015-м. Поэтому необходимо было создавать новый формат переговоров с Россией, против чего выступили страны Балтии и Польша.

«Я хотела нового формата, чтобы мы могли говорить с Путиным напрямую как Европейский Союз», — сказала бывшая канцлер Германии.

По словам Меркель, четыре страны боялись, что внутри ЕС не будет общей политики в отношении страны-агрессора.

Также на решение Путина начать полномасштабную войну против Украины, по ее словам, «повлиял» коронавирус, из-за которого личные переговоры с диктатором стали невозможными.

