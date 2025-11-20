закрыть
21 ноября 2025, пятница, 15:31
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Литва открыла границу с Беларусью

2
  • 20.11.2025, 8:26
  • 3,512
Литва открыла границу с Беларусью
иллюстративное фото

Работа пунктов восстановлена.

В пункте пропуска «Бенякони» (сопредельный литовский «Шальчининкай») в 1.00 по белорусскому времени (00.00 по литовскому) через границу проследовали первые транспортные средства.

Начал работу и пункт пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский «Мядининкай»).

Напомним, Кабинет министров Литвы на заседании 19 ноября принял решение открыть раньше запланированного срока два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о погранпереходах «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).

Ранее белорусские пограничники и таможня сообщили, что получили официальное уведомление из Литвы об открытии границы.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Прорва ненасытная
Прорва ненасытная Ирина Халип
Трамп ожидает, что Путин сломается
Трамп ожидает, что Путин сломается Виталий Портников
Почему Кремль заговорил о мире
Почему Кремль заговорил о мире Юрий Федоренко
Последний окоп на реке Ориноко
Последний окоп на реке Ориноко Владимир Халип