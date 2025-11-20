Литва открыла границу с Беларусью

Литва открыла границу с Беларусью2
- 20.11.2025, 8:26
- 3,512
Работа пунктов восстановлена.
В пункте пропуска «Бенякони» (сопредельный литовский «Шальчининкай») в 1.00 по белорусскому времени (00.00 по литовскому) через границу проследовали первые транспортные средства.
Начал работу и пункт пропуска «Каменный Лог» (сопредельный литовский «Мядининкай»).
Напомним, Кабинет министров Литвы на заседании 19 ноября принял решение открыть раньше запланированного срока два пункта пропуска на границе с Беларусью. Речь идет о погранпереходах «Мядининкай» (с белорусской стороны — «Каменный Лог») и «Шальчининкай» («Бенякони»).
Ранее белорусские пограничники и таможня сообщили, что получили официальное уведомление из Литвы об открытии границы.