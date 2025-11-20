«Минсктранс» возобновил рейсы в Литву 2 20.11.2025, 8:57

1,286

Пункты пропуска возобновили работу в ночь на 20 ноября.

Компания «Минсктранс» после возобновления работы пунктов пропуска на белорусско-литовской границе с 20 ноября возобновила ежедневные рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу. Об этом сообщил перевозчик.

Возобновляются рейсы по маршрутам:

Минск — Каунас — Минск с временем отправления 23.30 — с 20 ноября, от автовокзала Каунаса в 17.30 — с 21 ноября;

Минск — Рига — Минск через Вильнюс с временем отправления 22.00 — с 20 ноября, из Риги — в 22.00 — с 21 ноября;

Минск — Вильнюс — Минск с временем отправления 04.30, 08.30, от автовокзала Вильнюса в 23.30, 14.00 — с 21 ноября;

Минск — Каунас — Минск с временем отправления 07.30, от автовокзала Каунаса в 16.00 — с 21 ноября;

Минск — Каунас — Минск с временем отправления в 11.00 — с 21 ноября, от автовокзала Каунаса в 13.50 — с 22 ноября.

Напомним, правительство Литвы приняло решение открыть границу с Беларусью. Пункты пропуска возобновили работу в ночь на 20 ноября.

