«Минсктранс» возобновил рейсы в Литву

«Минсктранс» возобновил рейсы в Литву2
- 20.11.2025, 8:57
Пункты пропуска возобновили работу в ночь на 20 ноября.
Компания «Минсктранс» после возобновления работы пунктов пропуска на белорусско-литовской границе с 20 ноября возобновила ежедневные рейсы в Вильнюс, Каунас и Ригу. Об этом сообщил перевозчик.
Возобновляются рейсы по маршрутам:
Минск — Каунас — Минск с временем отправления 23.30 — с 20 ноября, от автовокзала Каунаса в 17.30 — с 21 ноября;
Минск — Рига — Минск через Вильнюс с временем отправления 22.00 — с 20 ноября, из Риги — в 22.00 — с 21 ноября;
Минск — Вильнюс — Минск с временем отправления 04.30, 08.30, от автовокзала Вильнюса в 23.30, 14.00 — с 21 ноября;
Минск — Каунас — Минск с временем отправления 07.30, от автовокзала Каунаса в 16.00 — с 21 ноября;
Минск — Каунас — Минск с временем отправления в 11.00 — с 21 ноября, от автовокзала Каунаса в 13.50 — с 22 ноября.
Напомним, правительство Литвы приняло решение открыть границу с Беларусью. Пункты пропуска возобновили работу в ночь на 20 ноября.