8 ноября 2025, суббота, 9:02
Россию массово атаковали украинские дроны

  • 8.11.2025, 8:36
  • 2,618
Россию массово атаковали украинские дроны

Аэропорты остановили работу.

Минобороны России сообщает об атаке украинских БПЛА. Якобы в страну залетело 79 дронов. Больше всего беспилотников атаковали Ростовскую область — 36. Десять БПЛА заметили в небе над Брянской областью, девять — над Курской областью, восемь — над Волгоградской.

По пять дронов над оккупированным Крымом и Белгородской областью. Три беспилотника в небе над Саратовской областью. По одному — в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.

На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 8 ноября вводили аэропорты Ульяновска, Калуги, Уфы, Пензы, а также Саратова и Волгограда. В двух последних воздушных гаванях ограничения на полеты уже сняли.

