Россию массово атаковали украинские дроны
- 8.11.2025, 8:36
Аэропорты остановили работу.
Минобороны России сообщает об атаке украинских БПЛА. Якобы в страну залетело 79 дронов. Больше всего беспилотников атаковали Ростовскую область — 36. Десять БПЛА заметили в небе над Брянской областью, девять — над Курской областью, восемь — над Волгоградской.
По пять дронов над оккупированным Крымом и Белгородской областью. Три беспилотника в небе над Саратовской областью. По одному — в Воронежской, Смоленской и Орловской областях.
На фоне беспилотной опасности ограничения на полеты в ночь на 8 ноября вводили аэропорты Ульяновска, Калуги, Уфы, Пензы, а также Саратова и Волгограда. В двух последних воздушных гаванях ограничения на полеты уже сняли.