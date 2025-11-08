Ночью в России было горячо 8.11.2025, 9:19

3,830

Взрывы в Саратове и Энгельсе, в Волгоградской области — частичный блэкаут.

В ночь на 8 ноября Россию массированно атаковали беспилотники. В сети сообщают о серии взрывов в Саратовской области, а также частичном блэкауте в пределах Волгоградской области РФ, пишет «Фокус».

В Волгоградской области России дроны поразили объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщают местные Telegram-каналы со ссылкой на официальное заявление губернатора региона.

Российские власти утверждают, что атаку дронов якобы удалось отразить силами ПВО. Однако, несмотря на это, в ряде населенных пунктов Волгоградской области пропал свет после взрывов.

«Ремонтные службы восстанавливают электроснабжение прилегающих к подстанции ЛЭП Балашовская населенных пунктов в Киквидзенском, Урюпинском, Новониколаевском и Новоанинском районах», — сообщил губернатор.

Кроме того, ночью беспилотники атаковали Саратовскую область РФ. По данным российских пабликов, местные жители слышали не менее 10 взрывов, в частности в районе Саратова и Энгельса.

Перед этим аэропорт Саратова был закрыт из-за угрозы БПЛА. План «Ковер» россияне также ввели в аэропорту Пензенской области.

Мониторинговые каналы отметили, что в Саратове, предварительно, под ударом оказался местный нефтеперерабатывающий завод. Однако официальной информации об этом на момент публикации не поступало.

По данным российского издания «Известия» со ссылкой на местные власти, в Саратове пострадал по меньшей мере один житель из-за атаки беспилотников.

Кроме перечисленных регионов, взрывы также раздавались в Курске поздно вечером 7 ноября. Россияне сообщали об атаке беспилотников на город.

Также в российском городе Рязань было зафиксировано возгорание в районе НПЗ. Перед этим местные паблики писали о фиксации дронов в регионе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com