В Литве призывают надавить на Лукашенко через США

В Литве призывают надавить на Лукашенко через США4
- 8.11.2025, 12:09
- 1,530
Вильнюс может обратиться за помощью к Вашингтону.
Из-за закрытых границ с Беларусью в этой стране застряли грузовики литовских перевозчиков. Лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащюнас призывает правительство обратиться за помощью к Соединённым Штатам Америки, сообщает LRT.
По его словам, Вашингтон и Минск в последнее время пытаются нормализовать отношения, и это могло бы принести пользу и Литве.
«Нам нужно сделать всё возможное, чтобы этот, скажем так, процесс потепления отношений — может, я говорю немного громко, — но попытку открыть новую страницу между Америкой и Беларусью мы, как государство, использовали в своих национальных интересах. Что это значит? Прежде всего — вернуть грузовики, во-вторых — остановить воздушные шары», — заявил парламентарий в пятницу в эфире Žinių radijas.
«Американцы обладают необходимыми рычагами влияния, имеют достаточно власти и, безусловно, дипломатические возможности для переговоров. Это и есть задача нашей дипломатии», — добавил он.
Напомним, Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября из-за залета метеозондов из Беларуси, которые препятствовали работе аэропортов. Пункт пропуска «Шальчининкай» не работает полностью, через «Мядининкай» могут вернуться определенные категории лиц, в том числе обладатели литовских ВНЖ.