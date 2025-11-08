закрыть
В Литве призывают надавить на Лукашенко через США

4
  • 8.11.2025, 12:09
  • 1,530
Вильнюс может обратиться за помощью к Вашингтону.

Из-за закрытых границ с Беларусью в этой стране застряли грузовики литовских перевозчиков. Лидер оппозиционных консерваторов Лауринас Кащюнас призывает правительство обратиться за помощью к Соединённым Штатам Америки, сообщает LRT.

По его словам, Вашингтон и Минск в последнее время пытаются нормализовать отношения, и это могло бы принести пользу и Литве.

«Нам нужно сделать всё возможное, чтобы этот, скажем так, процесс потепления отношений — может, я говорю немного громко, — но попытку открыть новую страницу между Америкой и Беларусью мы, как государство, использовали в своих национальных интересах. Что это значит? Прежде всего — вернуть грузовики, во-вторых — остановить воздушные шары», — заявил парламентарий в пятницу в эфире Žinių radijas.

«Американцы обладают необходимыми рычагами влияния, имеют достаточно власти и, безусловно, дипломатические возможности для переговоров. Это и есть задача нашей дипломатии», — добавил он.

Напомним, Литва закрыла границу с Беларусью до 30 ноября из-за залета метеозондов из Беларуси, которые препятствовали работе аэропортов. Пункт пропуска «Шальчининкай» не работает полностью, через «Мядининкай» могут вернуться определенные категории лиц, в том числе обладатели литовских ВНЖ.

