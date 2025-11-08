закрыть
8 ноября 2025, суббота, 13:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области РФ

1
  • 8.11.2025, 12:28
Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области РФ

Прогремели три взрыва.

Украинские дроны атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.

По его словам, предварительно зафиксировано три попадания. Масштаб повреждений уточняется. Напряжение подстанции — 750 кВ.

«Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — заключил Филимонов.

Ночью и утром 8 ноября несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. На фоне угрозы аэропорты Вологды и Череповца (город в Вологодской области) остановили прием и отправку рейсов.

Угрозу атаки дронов также объявили в Ленинградской области, соседствующей с Вологодской.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов