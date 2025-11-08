Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области РФ

Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области РФ1
- 8.11.2025, 12:28
Прогремели три взрыва.
Украинские дроны атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.
По его словам, предварительно зафиксировано три попадания. Масштаб повреждений уточняется. Напряжение подстанции — 750 кВ.
«Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — заключил Филимонов.
Ночью и утром 8 ноября несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. На фоне угрозы аэропорты Вологды и Череповца (город в Вологодской области) остановили прием и отправку рейсов.
Угрозу атаки дронов также объявили в Ленинградской области, соседствующей с Вологодской.