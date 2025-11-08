Дроны ВСУ атаковали подстанцию в Вологодской области РФ 1 8.11.2025, 12:28

Прогремели три взрыва.

Украинские дроны атаковали подстанцию «Белозерская» в Вологодской области, сообщил губернатор Георгий Филимонов в телеграм-канале.

По его словам, предварительно зафиксировано три попадания. Масштаб повреждений уточняется. Напряжение подстанции — 750 кВ.

«Энергоснабжение региона осуществляется в штатном режиме. Отключений электроэнергии в Вологодской области нет», — заключил Филимонов.

Ночью и утром 8 ноября несколько российских регионов были атакованы дронами ВСУ. На фоне угрозы аэропорты Вологды и Череповца (город в Вологодской области) остановили прием и отправку рейсов.

Угрозу атаки дронов также объявили в Ленинградской области, соседствующей с Вологодской.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com