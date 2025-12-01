Европа ставит ультиматум по мирному плану Трампа 1.12.2025, 10:08

3,750

Дональд Трамп

Фото: Getty Images

Российские военные преступники не должны избежать ответственности.

Стремление президента США Дональда Трампа добиться окончания войны России против Украины не должно позволить российскому диктатору Путину уйти от ответственности за военные преступления, которые совершили войска РФ.

Об этом заявил европейский комиссар по вопросам правосудия и демократии Майкл Макграт в интервью Politico.

В публикации отмечается, что таким образом высокопоставленный чиновник ЕС фактически установил новую «красную линию» для мирного соглашения.

Макгарт указал, что переговорщики должны гарантировать, что стремление к миру не приведет к тому, что Россия сможет избежать судебного преследования.

Комментарии еврокомиссара передают характерную для европейских столиц тревогу по поводу того, что первоначальный мирный план США предусматривал обещание «полной амнистии за действия, совершенные во время войны», а также возвращение РФ в мировую экономику, отмечает Politico.

«Не думаю, что история одобрит какие-либо попытки стереь следы российских преступлений в Украине», — отметил Макграт.

Еврокомиссар добавил: «Они должны быть привлечены к ответственности за эти преступления, и именно такой подход будет использоваться Европейским союзом во всех этих дискуссиях».

