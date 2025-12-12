Tesla Cybertruck получил «вечные» колеса 6 12.12.2025, 12:16

1,996

Стоило заменить стандартные диски с самого начала.

Компания Unplugged Performance представила новые кованые колеса UP Forged UP-RW Cyber Road Warrior, которые призваны исправить одну из главных слабостей Tesla Cybertruck — стандартные диски. На фоне снижающегося спроса на электрический пикап улучшенная конструкция стала заметным апгрейдом: колеса прочнее, эффективнее и удобнее в эксплуатации, при этом владельцам не нужно покупать новые шины. Производитель также предоставляет пожизненную гарантию, пишет Autoblog (перевод — сайт Charter97.org).

Cybertruck весит около 3 тонн и обладает высоким крутящим моментом, что создает серьезную нагрузку на колеса. Стандартные литые диски оказываются менее надежными: по словам Unplugged Performance, они могут иметь воздушные полости, быть более хрупкими под экстремальными нагрузками и хуже выдерживать удары. Новые колеса полностью выкованы из алюминия 6061-T6 и имеют нагрузочную способность 1 450 кг на каждое — значительно выше заводских 1 135 кг.

Одно из главных опасений владельцев электромобилей — снижение дальности хода при установке других колес. Однако тесты Unplugged Performance на трех одинаковых Cybertruck показали: новые диски демонстрируют такую же эффективность, как и самые аэродинамичные заводские колеса Tesla, и превосходят комплект Foundation Series. В некоторых условиях запас хода может даже увеличиться.

Колеса сохраняют фирменную сменную внешнюю секцию — защитное кольцо, которое принимает на себя удары о бордюры. Вместо ремонта всего диска владельцу нужно лишь заменить кольцо. Установка упрощена: колеса разработаны под стандартные 20-дюймовые шины Cybertruck.

