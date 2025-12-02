закрыть
2 декабря 2025, вторник
В НАТО ответили на слова Путина о готовности воевать с Европой

  • 2.12.2025, 23:19
У России недостаточно солдат, чтобы победить военным путем Европу.

Российская армия сейчас не способна победить Европу военным путем, заявил журналистам высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности на брифинге в Брюсселе. Так он ответил на слова российского президента Владимира Путина о готовности дать отпор в случае, если Европа «захочет воевать и начнет». Его цитаты приводят ВВС и Telegraf.ua.

По словам представителя альянса, НАТО «едино как никогда» в вопросе защиты своих союзников.

Он напомнил о статье 5 Устава НАТО о взаимной обороне. При этом, как считает высокопоставленный чиновник Североатлантического альянса, «у России нет достаточного количества войск или возможностей, чтобы реально победить в военном смысле».

Ранее российский лидер заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но если та начнет войну, то Москва готова «прямо сейчас». По его словам, в таком случае может «быстро произойти ситуация, когда нам не с кем будет договариваться».

