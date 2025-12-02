Путин заявил о готовности России воевать с Европой «прямо сейчас» 14 2.12.2025, 19:47

Диктатор РФ назвал условие.

Диктатор РФ Владимир Путин заявил, что Россия не собирается воевать с Европой, но готова к этому «прямо сейчас», если конфликт будет инициирован Брюсселем, передает РИА «Новости».

— Мы не собираемся воевать с Европой, я уже об этом 100 раз сказал, но, если Европа вдруг захочет с нами воевать и начнет, мы готовы прямо сейчас. Здесь не может быть никаких сомнений, — сказал Путин 2 декабря после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».

При этом он пригрозил, что «если Европа вдруг захочет начать войну и начнет ее, то очень может быстро произойти ситуация, при которой нам не с кем будет договариваться».

Путин обвинил ЕС в том, что он «выдвигает абсолютно неприемлемые для России предложения по урегулированию» войны в Украине и собирается «вообще заблокировать весь этот мирный процесс», чтобы «свалить потом на Россию».

По версии правителя, Евросоюз «сам себя вывел из переговорного процесса и мешает администрации Трампа договариваться». Однако глава Кремля допустил участие европейцев в переговорах, если они «вернутся на почву реальности, исходя из той ситуации, которая складывается на земле, как в таких случаях говорят».

— Они (европейцы. — Прим. ред.) обижаются, что их как бы отстранили от ведения переговоров, но хочу отметить, что их никто не отстранял, они сами отстранились. Какое-то время у нас был тесный контакт, потом они раз! И резко оборвали контакты с Россией, — сказал Путин.

Он назвал «пиратством» атаки ВСУ на танкеры российского «теневого флота» и пообещал в ответ «расширить номенклатуру таких ударов наших по портовым сооружениям и по кораблям, по судам, которые заходят в украинские порты».

— Самый радикальный способ — это отрезать Украину от моря. Тогда ей невозможно будет заниматься пиратством в принципе, — пригрозил политик, добавив, что Россия действует в Украине «хирургическим способом, аккуратненько» и «это не война в прямом, современном смысле этого слова».

