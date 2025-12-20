Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского военного корабля
- 20.12.2025, 9:54
- 1,228
В судно попали несколько БПЛА.
Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря успешно поразили дронами российский военный корабль проекта 22460 «Охотник», патрулировавший неподалеку нефтегазовой добывающей платформы в Каспийском море, подтвердил Генштаб ВСУ в субботу, 20 декабря.
По данным военных, в судно попали несколько БПЛА, степень повреждения и бортовой номер уточняются.
Операцию осуществили Силы специальных операций ВСУ. В сообщении ССО сказано, что корабль проекта «Охотник» — это современное российское патрульное судно второго ранга, которое имеет возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Такие корабли имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах.
Также Силы обороны поразили буровую платформу Лукойла на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море. Объект добывает нефть и газ и привлечен к обеспечению российской оккупационной армии.
Генштаб ВСУ также сообщил о поражении радиолокационной системы РСП-6М2 в районе Красносельского на временно оккупированной территории Крыма. Она регулирует движение воздушных судов, в том числе в условиях плохой видимости.