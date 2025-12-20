закрыть
20 декабря 2025, суббота
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского военного корабля

  20.12.2025
Генштаб ВСУ подтвердил поражение российского военного корабля
Иллюстративное фото

В судно попали несколько БПЛА.

Силы обороны Украины в ночь на 19 декабря успешно поразили дронами российский военный корабль проекта 22460 «Охотник», патрулировавший неподалеку нефтегазовой добывающей платформы в Каспийском море, подтвердил Генштаб ВСУ в субботу, 20 декабря.

По данным военных, в судно попали несколько БПЛА, степень повреждения и бортовой номер уточняются.

Операцию осуществили Силы специальных операций ВСУ. В сообщении ССО сказано, что корабль проекта «Охотник» — это современное российское патрульное судно второго ранга, которое имеет возможности для охраны морской границы, патрулирования и контроля морской обстановки. Такие корабли имеют вооружение и оборудование для выполнения широкого спектра задач в прибрежных водах.

Также Силы обороны поразили буровую платформу Лукойла на нефтегазовом месторождении имени Филановского в Каспийском море. Объект добывает нефть и газ и привлечен к обеспечению российской оккупационной армии.

Генштаб ВСУ также сообщил о поражении радиолокационной системы РСП-6М2 в районе Красносельского на временно оккупированной территории Крыма. Она регулирует движение воздушных судов, в том числе в условиях плохой видимости.

