Силы спецопераций Украины намекнули на результативный морской удар по РФ
- 19.12.2025, 22:20
- 1,282
Фото.
19 декабря Силы специальных операций (ССО) Вооруженных сил Украины опубликовали в Telegram короткий пост с картинкой, которые, возможно, намекают на успешное поражение вражеского корабля.
«Гойда? Детали позже», – говорится в посте.
На фото, снятом в режиме «негатив», – центральная часть какого-то корабля.
Украинские Telegram-каналы, в частности «Труха Украина», пишут со ссылкой на своих подписчиков, что это может быть и малый ракетный катер типа «Буян-М» (носитель крылатых ракет «Калибр»), и сторожевой корабль проекта 22460 «Охотник».