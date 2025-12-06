Атакованный СБУ танкер сел на мель: новые подробности 6.12.2025, 12:06

Судно бросили.

Находящийся под санкциями танкер российского «теневого флота» Kairos (IMO: 9236004), поврежденный украинским морским дроном в Черном море, оказался в опасной близости от болгарского берега, после того как турецкий буксир прервал буксировку и фактически бросил судно в территориальных водах Болгарии. Как сообщает специализированное издание Maritime.bg, танкер стоит на якоре примерно в одной морской миле восточнее города Ахтопол, на борту находятся около десяти человек, которые запросили эвакуацию.

Болгарские власти задействовали Военно-морские силы, пограничную службу и Морскую администрацию, однако провести спасательную операцию мешает шторм с волной более четырех баллов, пишет The Insider.

По данным директора Главного управления «Граничная полиция» Антона Златанова, танкер зашел в болгарские территориальные воды днем 5 декабря «с южного направления» и сначала не отвечал на вызовы с берега. Позже экипаж установил радиосвязь, выполнил указание и отдал якорь. Судно, по словам Златанова, «стоит стабильно напротив Ахтопола», но сильный ветер и волнение моря не позволяют ни посадить на борт болгарских инспекторов, ни безопасно снять экипаж. Пограничная служба и Морская администрация ведут постоянное наблюдение за танкером — с берега, с воздуха, по радиоканалам и по радару. Экипаж настаивает на эвакуации, но, как подчеркивает Златанов, при нынешнем волнении ее невозможно провести безопасно ни для моряков, ни для спасателей.

Официальное сообщение болгарского Минтранса и Морской администрации подтверждает, что Kairos был идентифицирован в болгарских водах как один из двух танкеров, пораженных украинскими морскими дронами несколькими днями ранее. После запроса об эвакуации болгарская сторона направила к судну катер пограничной полиции и вертолет ВМС, а затем зафиксировала, что танкер стал на якорь на расстоянии около одной мили от берега. Два буксира приведены в готовность, судно находится под постоянным наблюдением.

Maritime.bg уточняет, что Kairos был доведен до болгарских вод турецким буксиром Timur Bey. Буксировка началась 3 декабря, первоначальным пунктом назначения значилась Тузла, однако затем буксир изменил курс к болгарскому побережью. Уже после входа в территориальные воды Болгарии Timur Bey прекратил буксировку, отключил AIS и ушел в сторону турецкого порта Инеада. Болгарские ведомства в своих официальных сообщениях этот факт не упоминают. Издание отмечает, что остается открытым вопрос, почему службы морского наблюдения Болгарии не отреагировали заранее на движение 276-метрового танкера, идущего под буксировкой к их побережью.

По наблюдениям корреспондентов Maritime.bg с берега, Kairos стоит на якоре примерно в 5–7 кабельтов от пирса в Ахтополе при глубине не менее 20 метров и скалистом грунте. Электропитания на судне нет, но визуально фиксируется перемещение моряков по палубе. Областная администрация Бургаса заявила, что «нет опасности для жизни и здоровья жителей региона и данных об экологических последствиях»: по первоначальной информации, танкер идет порожним и не перевозит нефть. Maritime.bg напоминает, что судно шло «под балластом» и при атаке Украины не имело груза, хотя объем остаточного топлива в танках неизвестен.

По данным Maritime.bg, в Софии обсуждается возможность вызвать турецкого посла из-за того, что буксир под турецким флагом фактически оставил поврежденный танкер у болгарского берега. Анонимный специалист по морской безопасности в комментарии изданию назвал происходящее «абсолютной провокацией против Болгарии» — речь идет о том, что поврежденное судно, находящееся под санкциями, буксировали не к турецкому порту, а к чужому побережью и оставили там без предупреждения принимающей стороны.

Болгарские власти ранее публично выражали обеспокоенность деятельностью российского «теневого флота» в Черном море. Maritime.bg напоминает, что Болгария остается единственной прибрежной страной региона, не осудившей удары Украины по этим судам.

Ранее УНИАН со ссылкой на украинские спецслужбы сообщал, что подрыв двух танкеров «теневого флота» — Kairos (IMO: 9236004) и Virat (IMO: 9832559) — был проведен в рамках спецоперации СБУ совместно с Военно-морскими силами Украины. По данным украинских спецслужб, по целям были применены модернизированные морские дроны Sea Baby с увеличенной дальностью хода и усиленным зарядом. Оба судна шли порожняком в Новороссийск для загрузки и после попадания дронов получили тяжелые повреждения, фактически будучи выведенными из эксплуатации. Как выяснил The Insider, Kairos и Virat формально указывали флаг Гамбии, но были исключены гамбийскими властями из реестра и по факту оставались бесфлаговыми судами. Kairos находится под санкциями ЕС, Великобритании и Швейцарии, Virat — под санкциями США, ЕС, Швейцарии, Великобритании и Канады.

