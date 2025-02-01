В Липецкой области упала запущенная по Украине «высокоточная» российская ракета 3 1.02.2025, 19:32

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иллюстративное фото

Что известно.

В Елецком районе Липецкой области упала «ступень авиационного ракетного комплекса», сообщает пресс-служба регионального правительства. По ее данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако в нескольких населенных пунктах были зафиксированы перебои в электроснабжении.

Издание «Новости Липецка» пишет, что утром 1 февраля жители одной из деревень услышали «сильный грохот», после чего в их домах пропали электричество и вода, а также возникли проблемы с сотовой связью. По данным Baza, перебои затронули около 540 домов в шести населенных пунктах.

В ночь на 1 февраля российские вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Министерство обороны России позже заявило, что атака осуществлялась с использованием «высокоточного оружия» большой дальности.

Baza публикует видео предполагаемых последствий ЧП в Елецком районе. На кадрах можно увидеть крупную воронку в поле, которая, вероятно, образовалась в результате падения боеприпаса.

По информации «Укрэнерго», в результате ракетных ударов 1 февраля были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. В Харькове и Полтаве зафиксированы разрушения жилых домов, число погибших среди мирных жителей достигло семи человек.

Случаи падения российских боеприпасов на территории РФ происходят регулярно. Так, 2 января 2024 года одна из российских ракет, запущенных по Украине, упала в селе Петропавловка Воронежской области, повредив несколько домов. В Минобороны назвали произошедшее «нештатным» падением боеприпаса. В конце декабря обломки другого снаряда были обнаружены в Таловском районе Воронежской области. А 23 января в Белгородской области рядом с деревней Большие Кульбаки упала российская «умная бомба».

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