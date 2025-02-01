закрыть
1 февраля 2025, суббота, 20:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Липецкой области упала запущенная по Украине «высокоточная» российская ракета

3
  • 1.02.2025, 19:32
  • 6,382
В Липецкой области упала запущенная по Украине «высокоточная» российская ракета
иллюстративное фото

Что известно.

В Елецком районе Липецкой области упала «ступень авиационного ракетного комплекса», сообщает пресс-служба регионального правительства. По ее данным, пострадавших в результате инцидента нет, однако в нескольких населенных пунктах были зафиксированы перебои в электроснабжении.

Издание «Новости Липецка» пишет, что утром 1 февраля жители одной из деревень услышали «сильный грохот», после чего в их домах пропали электричество и вода, а также возникли проблемы с сотовой связью. По данным Baza, перебои затронули около 540 домов в шести населенных пунктах.

В ночь на 1 февраля российские вооруженные силы нанесли массированный ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры Украины. Министерство обороны России позже заявило, что атака осуществлялась с использованием «высокоточного оружия» большой дальности.

Baza публикует видео предполагаемых последствий ЧП в Елецком районе. На кадрах можно увидеть крупную воронку в поле, которая, вероятно, образовалась в результате падения боеприпаса.

По информации «Укрэнерго», в результате ракетных ударов 1 февраля были повреждены объекты энергетической инфраструктуры, что привело к аварийным отключениям электроэнергии в Харьковской, Сумской, Полтавской, Донецкой, Днепропетровской, Запорожской и Кировоградской областях. В Харькове и Полтаве зафиксированы разрушения жилых домов, число погибших среди мирных жителей достигло семи человек.

Случаи падения российских боеприпасов на территории РФ происходят регулярно. Так, 2 января 2024 года одна из российских ракет, запущенных по Украине, упала в селе Петропавловка Воронежской области, повредив несколько домов. В Минобороны назвали произошедшее «нештатным» падением боеприпаса. В конце декабря обломки другого снаряда были обнаружены в Таловском районе Воронежской области. А 23 января в Белгородской области рядом с деревней Большие Кульбаки упала российская «умная бомба».

Написать комментарий 3

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Массовый саботаж против Лукашенко
Массовый саботаж против Лукашенко Ирина Халип
Скованные одним штурмом
Скованные одним штурмом Владимир Халип
Серьезный удар по экономике России
Серьезный удар по экономике России Петр Олещук
Асад подложил Лукашенко свинью
Асад подложил Лукашенко свинью Виктор Постнов