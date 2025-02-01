Трамп приказал нанести авиаудар по террористам в Сомали
- 1.02.2025, 20:50
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США ликвидировали боевиков, связанных с «Исламским государством».
Президент США Дональд Трамп отдал приказ о нанесении авиаударов по боевикам, связанным с «Исламским государством» в Сомали.
«Сегодня утром я приказал нанести точечные удары с воздуха по старшему планировщику атак ИГ и другим террористам, которых он завербовал и возглавлял в Сомали», — написал Трамп на своей странице в Truth Social.
По его словам, террористы укрывались в местных пещерах. «В результате ударов были разрушены пещеры, в которых они жили, и убито множество террористов, при этом не было причинено никакого вреда мирным жителям», — добавил он.