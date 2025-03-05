Politico: Депутаты Европарламента предложили создать единую армию ЕС 5.03.2025, 19:07

Этот вопрос обсудят на саммите 6 марта.

Депутаты общеевропейской партии Volt Europa в Европарламенте сегодня отправят лидерам стран ЕС свои предложения для рассмотрения на экстренном саммите 6 марта, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на их план.

По данным издания, документ состоит из девяти пунктов, среди которых содержатся следующие инициативы:

создать общеевропейскую армию;

назначить главу евродипломатии Каю Каллас «полноправным министром иностранных дел ЕС»;

лишить Венгрию права голоса;

расширить полномочия ЕС в области обороны.

Экстренный саммит Европейского совета (состоит из глав государств и правительств стран ЕС) по Украине и обороне анонсировал 24 февраля глава Евросовета Антониу Кошта. Как позднее уточнял высокопоставленный представитель Евросоюза, контекстом встречи станут изменения позиции США насчет конфликта. Это произошло после контактов Вашингтона с Москвой, отмечала Каллас. В ЕС разрабатывают гарантии безопасности Украины после окончания боевых действий.

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