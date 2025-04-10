На свободу вышел политзаключенный Павел Юхневич

На свободу вышел политзаключенный Павел Юхневич1
- 10.04.2025, 21:39
Активист «Европейской Беларуси» полностью отбыл пятилетний приговор.
Согласно источникам «Белсата», активист «Европейской Беларуси» Павел Юхневич вышел на свободу из исправительной колонии №22 в Ивацевичах после отбытия 5-летнего заключения.
Активиста задержали 25 сентября 2020-го, силовики с оружием ворвались в квартиру через окно и дверь. Павла обвинили в участии в массовых беспорядках по ч. 2 ст. 293 Уголовного кодекса Беларуси.
25 мая 2021 года Могилевский областной суд приговорил Юхневича к заключению на 5 лет. До суда Павел находился в СИЗО. Согласно закону, день, проведенный в СИЗО, засчитывается за полтора дня, проведенных в колонии.