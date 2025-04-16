На горящем заводе в Курске рухнули перекрытия

На горящем заводе в Курске рухнули перекрытия1
- 16.04.2025, 20:17
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В Курске площадь пожара на подшипниковом заводе АПЗ-20 выросла до 17 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.
Кроме этого, по данным ведомства, частично обрушились конструкции здания. В настоящее время число сотрудников, работающих на месте, увеличили до 100, количество единиц техники — до 30.
Как сообщил ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн, возгорание возникло внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции. Сначала сотрудники пытались самостоятельно потушить пожар, но им не удалось этого сделать.
Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, затем огонь распространился на 10 тыс. кв. м. По данным МЧС, тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания.