На горящем заводе в Курске рухнули перекрытия 1 16.04.2025, 20:17

2,768

Видео.

В Курске площадь пожара на подшипниковом заводе АПЗ-20 выросла до 17 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба МЧС РФ в телеграм-канале.

Кроме этого, по данным ведомства, частично обрушились конструкции здания. В настоящее время число сотрудников, работающих на месте, увеличили до 100, количество единиц техники — до 30.

Как сообщил ранее врио губернатора региона Александр Хинштейн, возгорание возникло внутри цеха по изготовлению резинотехнической продукции. Сначала сотрудники пытались самостоятельно потушить пожар, но им не удалось этого сделать.

Изначально площадь пожара составляла 1 тыс. кв. м, затем огонь распространился на 10 тыс. кв. м. По данным МЧС, тушение осложняют высокая пожарная нагрузка и конструктивные особенности здания.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com