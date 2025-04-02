Politico: В Киеве возмущены перспективой участия России в Олимпиаде 2 2.04.2025, 16:34

1,076

Российские спортсмены — часть государственной пропагандистской машины.

Украинское правительство резко отреагировало на заявления нового президента Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности возвращения России на Олимпийские игры, говорится в статье американского издания Politico (перевод — сайт Charter97.org):

Следуя своим принципам, Международный олимпийский комитет (МОК) отстранил российских атлетов от участия в Олимпийских играх под собственным флагом после начала полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года.

Однако будущая глава Международного олимпийского комитета (МОК) Кирсти Ковентри, которая сменит Томаса Баха в июне, заявила, что выступает против отстранения целых стран от Олимпиады и намерена начать «обсуждение» возвращения России к соревнованиям к 2026 году.

Эти слова вызвали резкую реакцию Киева, который требует полного отстранения России от Олимпийских игр и других международных спортивных соревнований, пока продолжается война.

Российские «спортсмены и чиновники — часть государственной пропагандистской машины», предупреждает Киев нового президента МОК Кирсти Ковентри.

«Мы призываем международное сообщество не допускать российских и белорусских граждан к участию в спортивных соревнованиях, пока продолжается война против Украины», — заявил заместитель министра спорта Украины Юрий Музыка в комментарии Politico.

«В Российской Федерации спорт является частью государственной политики, а спортсмены и чиновники – часть государственной пропагандистской машины», – подчеркнул он, добавив, что Киев остается «непоколебимым» в своем требовании.

Сейчас российским спортсменам разрешено участвовать в Олимпиаде только под нейтральным флагом. Некоторые международные спортивные федерации, такие как хоккейная и легкоатлетическая, полностью исключили россиян из соревнований и квалификационных отборов, фактически лишая их шанса попасть на Олимпийские игры.

Те, кто «активно поддерживает» войну России или связан с российской армией, не могут участвовать в Олимпийских играх (хотя на практике этот запрет применяется не всегда). На летних Олимпийских играх в Париже в 2024 году выступили лишь 15 россиян, тогда как на в Токио в 2021 году их было более 300.

Москва считает эти ограничения несправедливыми и дискриминационными. Ковентри заявила, что запрет на участие стран в конфликтах применяется избирательно и что важно, чтобы «все спортсмены» могли участвовать в Олимпийских играх.

Однако сторонники запрета считают, что Россия использует участие своих спортсменов в крупных соревнованиях как инструмент «мягкой силы» для ослабления дипломатической изоляции и восстановления своей репутации на мировой арене.

«Россия политизирует спорт, презирает олимпийские ценности и принципы Fair Play, а также использует спорт для оправдания своей жестокой войны против Украины», — подчеркнул Музыка.

Кремль с энтузиазмом воспринял новость об избрании бывшей пловчихи из Зимбабве Ковентри, а глава Олимпийского комитета России и министр спорта Михаил Дегтярев поспешил поздравить ее в Telegram.

«Мы ожидаем, что в эпоху нового лидера олимпийское движение станет сильнее… и Россия вернется на олимпийский пьедестал», — заявил он.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в Лос-Анджелесе в 2028 году, а зимние Олимпийские игры состоятся в феврале 2026 года в Милане, Кортина-д’Ампеццо и на других площадках в Ломбардии и северо-восточной Италии.

В настоящее время МОК не отреагировал на критику со стороны Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com