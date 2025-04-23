Генштаб ВСУ: Поражен завод по производству ударных беспилотников в Елабуге 2 23.04.2025, 20:23

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Он находится более чем в 1000 км от госграницы Украины.

В среду, 23 апреля, подразделения Сил беспилотных систем ВСУ во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны поразили завод по производству ударных беспилотников на территории РФ, что на расстоянии более 1000 км от госграницы Украины.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Отмечается, что Силы обороны осуществили огневое поражение производства ударных БпЛА («Герань-2», типа «Шахед» и другие).

Производственная мощность предприятия около 300 различных БпЛА в сутки. Находится оно в Елабужском районе Республики Татарстан (РФ) на расстоянии 1054 км от государственной границы Украины.

«Подтверждено попадание и взрывы в районе цели. В настоящее время известно о повреждении цеха финальной сборки БпЛА. Результаты поражения уточняются.

Этот удар является справедливым ответом Украины в отношении российского стратегического военного объекта, который используется для обеспечения вооруженной агрессии РФ против Украины и террора против гражданских людей в Украине», - добавили в Генштабе ВСУ.

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