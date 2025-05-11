Папа Римский обвинил Россию в империализме и призвал сложить оружие 5 11.05.2025, 8:10

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Понтифик заявил, что позиция Ватикана по войне теперь будет «яснее».

Папа Римский Лев XIV обвинил Россию в агрессии против Украины, которая сопровождается преступлениями против человечности.

Об этом говорится в интервью понтифика перуанскому изданию Semanario Expresión.

Новоназначенный руководитель Католической церкви осудил войну России против Украины. Он назвал столкновение «очень серьезной проблемой, которая затрагивает весь мир» и «настоящим империалистическим вторжением».

«С моей точки зрения, это (война - ред.) настоящее империалистическое вторжение, где Россия хочет завоевать территорию из соображений силы и собственного превосходства из-за ее стратегического расположения, а также из-за большой ценности того, что Украина имеет для России в культурном, историческом и промышленном плане. Это уже доказано, в Украине совершаются преступления против человечности. Мы должны молиться Богу за мир, но я думаю, что мы также должны быть яснее», - сказал Лев XIV.

Он добавил, что «даже некоторые политики в нашей стране не хотят признавать ужасы этой войны и зло, которое совершает Россия всеми своими действиями там, в Украине». По его мнению, это «действительно ситуация, которая взывает к небу, которая ищет решения».

«И я думаю, что все мы должны много настаивать на продвижении мира, на том, чтобы сложить оружие. Сегодня мы уже не можем прибегать к оружию для решения проблем. И мы должны искать другие методы, и дай Бог, чтобы, по крайней мере на это время, была пауза во всем этом насилии, то ли из-за Страстных недель, то ли из-за того, что так много невинных людей погибает, погибает из-за этой несправедливой агрессии», - заявил Папа Римский.

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