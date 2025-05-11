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В Афганистане запретили шахматы

  • 11.05.2025, 19:48
В Афганистане запретили шахматы

Талибы посчитали, что шахматы являются азартной игрой.

Руководство Афганистана запретило играть в шахматы. Об этом сообщает Khaama press.

По информации источника, решение было принято из религиозных соображений. Власти страны посчитали, что шахматы являются азартной игрой и противоречат религиозным нормам.

Ранее власти Афганистана отказались признавать женскую половину сборной на Олимпийских играх 2024 года в Париже. Представитель спортивного управления правительства страны Аталь Машвани заявил, что только трое мужчин являются официальными участниками Игр, так как в настоящее время в Афганистане женский спорт запрещен.

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