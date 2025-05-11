Украина успешно поразила военные заводы в Туле и Подмосковье 11.05.2025, 20:55

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Предприятия атаковали дроны.

В минувшую среду, 7 мая, во время массированного налета дронов на Россию были серьезно повреждены два военных завода «Базальт» и «Щегловский вал».

Об этом сообщил OSINT-проект CyberBoroshno, изучив спутниковые снимки объектов.

По данным экспертов, беспилотником был поражен центральный цех завода «Базальт», который находится в населенному пункте Красноармейск в Московской области.

Предприятие является важной целью для Украины. Оно производит авиационные боеприпасы, минометы и средства ближнего боя, в частности ручные противотанковые гранатометы РПГ-7, РПГ-29, РПГ-30, РПГ-32 и гранаты.

В тот же день было повреждено производственное здание завода «Щегловский вал» в Туле. Оно строит для российской армии зенитные ракетные комплексы «Панцирь-С» и «Панцирь-С1», а также другое смертоносное вооружение.

Отметим, что 7 мая Украина осуществила одну из своих самых массированных атак России. Под ударом оказались тыловые военные объекты агрессора: аэродромы Шайковка и Кубинка в Калужской области и Подмосковье, завод «Сплав» в Туле, предприятия «Сарансккабель» и «Оптоволоконные системы» в Саранске и прочие.

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