«Взяли бутылку, и сидели — о КВН, жизнь говорили» 18.05.2025, 16:27

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Андрей Данилко

Андрей Данилко рассказал о встрече с Зеленским.

Украинский артист Андрей Данилко в интервью, опубликованном 17 мая на YouTube-канале «Русская служба ВВС», рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Данилко отметил, что с Зеленским всегда имел серьезные отношения.

«Я понимаю, что [после избрания его президентом] это человек на другой ступеньке, и это все по-другому», — поделился он.

Артист рассказал, как встретился с Зеленским после концерта по случаю Дня независимости Украины в 2021 году.

«Он рад был меня видеть, я тоже. И я не мог поверить, как это – Вова Зеленский – президент. Что это за колдовство? — прибавил Данилко. – А у меня сразу в памяти Кривой Рог, после какого-то большого концерта. Мы сели, взяли бутылку, и сидели – о КВН, о жизни. Так хорошо поговорили. Вдвоем сидели».

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