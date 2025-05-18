закрыть
18 мая 2025, воскресенье, 17:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Взяли бутылку, и сидели — о КВН, жизнь говорили»

  • 18.05.2025, 16:27
  • 4,826
«Взяли бутылку, и сидели — о КВН, жизнь говорили»
Андрей Данилко

Андрей Данилко рассказал о встрече с Зеленским.

Украинский артист Андрей Данилко в интервью, опубликованном 17 мая на YouTube-канале «Русская служба ВВС», рассказал об отношениях с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Данилко отметил, что с Зеленским всегда имел серьезные отношения.

«Я понимаю, что [после избрания его президентом] это человек на другой ступеньке, и это все по-другому», — поделился он.

Артист рассказал, как встретился с Зеленским после концерта по случаю Дня независимости Украины в 2021 году.

«Он рад был меня видеть, я тоже. И я не мог поверить, как это – Вова Зеленский – президент. Что это за колдовство? — прибавил Данилко. – А у меня сразу в памяти Кривой Рог, после какого-то большого концерта. Мы сели, взяли бутылку, и сидели – о КВН, о жизни. Так хорошо поговорили. Вдвоем сидели».

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Появилась абсолютная ясность
Появилась абсолютная ясность Гарри Каспаров
Теперь позиция России совершенно отчаянная
Теперь позиция России совершенно отчаянная Андрей Зубов
Колхозный кровожадный молох
Колхозный кровожадный молох Ирина Халип
Спикерка уехала, а цирк остался
Спикерка уехала, а цирк остался Наталья Радина