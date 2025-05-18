Нет, господин Трамп, Путина остановила не грязь6
- Алексей Давиденко
- 18.05.2025, 17:08
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Россию остановили украинцы.
Господин Трамп, если бы не дождь в октябре 1777 года, британцы уже через два дня праздновали бы победу в Филадельфии и никакой Америки вообще не существовало бы. Возможно ли, что американцы выиграли войну за независимость только потому, что у британцев промокла под дождем форма?
Нет, господин Трамп, Путина остановила не грязь. Путина остановили украинцы – обычные, не сбежавшие люди, которые сражались и погибали за Киев и за Украину. Ваши басни о грязи – это фарс, невежество и циничная попытка умалить их подвиг.
История решается не климатом и не лужами, а силой духа и решительностью.
Украинцы не просто сидели и ждали хорошей погоды, они сопротивлялись, отдавали жизни, жгли колонны, держали оборону, когда почти никто в мире не верил в нас. Чтобы эти сраные танки в грязи не дошли до Киева за пять часов, отдавали жизни в Гостомеле, в Василькове, в Ахтырке, в Северске и по всей Украине.
Ваш тезис умаляет и мужество, и жертвы украинцев, и тот факт, что российским танкам помешала не грязь, а воля народа, стратегия военного руководства, поддержка союзников и миллионы тех, кто не сдался.
Если бы историю писали только дождь и ветер, Наполеон давно бы сидел в Петербурге, Гитлер хозяйничал в Кремле, а Колумб открыл бы Америку еще до эпохи Возрождения – абсурд, но именно так выглядит ваша логика.
Если бы погодные условия останавливали врага, то все империи жили бы вечно, а героизм, сопротивление и военная стратегия были бы не нужны.
Господин Трамп, признать, что сказал глупость, – это нормально. Настоящий стыд – упорно гнать эту ахинею дальше.
Алексей Давиденко, «Фейсбук»