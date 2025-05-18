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Назван элемент питания, повышающий шансы на здоровое старение

  • 18.05.2025, 18:26
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Назван элемент питания, повышающий шансы на здоровое старение

Секрет — в цельных углеводах.

Потребление клетчатки и других высококачественных углеводов в среднем возрасте способствует здоровому старению у женщин. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской школы общественного здравоохранения имени Т. Х. Чана. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Network Open.

Исследование охватило около 47 тысяч женщин в возрасте от 70 до 93 лет. Они ранее принимали участие в проекте Nurses' Health Study, посвященном анализу здоровья медсестер. Рацион питания испытуемых отслеживался с 1984 по 2016 год с помощью опросников, которые обновлялись каждые четыре года.

Исследователи фиксировали уровень потребления различных типов углеводов, включая рафинированные и нерафинированные, углеводы из цельного зерна, фруктов, овощей и бобовых, а также общую долю пищевых волокон в рационе.

Кроме того, учитывалась гликемическая нагрузка диеты. Это параметр, который учитывает количество углеводов в порции. Он позволяет понять, как быстро поднимется сахар в крови после еды, насколько сильно и в течение какого времени сможет продержаться на этом уровне.

Здоровое старение в рамках работы определялось как отсутствие 11 хронических заболеваний, когнитивных и физических нарушений, а также наличие хорошего психического самочувствия. Этим критериям соответствовали 3706 женщин.

Анализ показал, что потребление общего количества клетчатки и углеводов, особенно из цельных продуктов, было связано с повышением вероятности здорового старения на 6-37%. При этом употребление рафинированных углеводов и крахмалистых овощей, наоборот, снижало такую вероятность на 13%.

Авторы подчеркивают, что основная часть участниц была женщинами, работающими в сфере здравоохранения, что может ограничивать применимость результатов к более разнообразным популяциям. Однако ученые уточнили, что вред от избытка углеводов из кондитерских изделий, сладких напитков и фастфуда был отмечен в исследованиях и ранее.

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